Скандал с TUI - 800 туристов компании оказались в больнице

Самолет туристической компании TUI. Фото: tui.ua

Более 800 туристов из Британии подали иск в суд на популярную туристическую компанию TUI. Во время отдыха в роскошных отелях на Кабо-Верде путешественники были госпитализированы с желудочным заболеванием.

Об этом пишет Express.

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Сообщается, что многие взрослые и дети серьезно заболели, находясь на восьми различных курортах по всей африканской стране.

Туристы подхватили серьезные заболевания, в частности кишечную палочку и сальмонеллу и некоторые из них до сих пор страдают от перенесенных симптомов.

Юристы подали иски против TUI, утверждая, что туроператор не смог защитить их от многочисленных нарушений гигиены. В частности, несоблюдение правил гигиены, подача пищи при неправильной температуре и ее повторное использование в последующих приемах пищи.

Реанимация. Фото: Freepik

Многие люди потратили сотни тысяч долларов на восстановление и лечение и до сих пор страдают от перенесенной инфекции. Из-за заражения также едва не умерли маленькие дети, в том числе и шестимесячный малыш.

Судебная тяжба длится с 2022 года и по сей день выясняются новые обстоятельства дела.

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