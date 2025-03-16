Красиві міста в Європі, в яких можна недорого відпочити — підбірка

Архітектура французького міста Бордо. Фото: frw.co.uk

З настанням тепла українці почали планувати свої відпустки. В Європі багато непопулярних міст, які не поступаються красою Парижу й Мілану.

Редакція Новини.LIVE розповідає про найгарніші міста Європи, які обов'язково варто відвідати кожному.

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Дарем

Це одне з найкрасивіших міст Англії. Його головною візитівкою є міський замок ХІ століття, збудований за наказом Вільгельма Завойовника. Це диво готичної архітектури зберігає могилу преподобного Беди, який написав остаточну історію ранніх англійців у 731 році нашої ери. Мандрівники можуть прогулятися затишними вуличками Дарема, які просякнуті атмосферою фільмів про Гаррі Поттера.

Місто Дарем в Англій. Фото: wikimedia.org

Бухарест

Це старовинне місто буквально "тріщить по швах" від барів і ресторанів, які, здається, ніколи не зачиняються. Столиця Румунії — це справжня архітектурна перлина з красивими історичними будівлями, які підкріпляють, що туристи називають це місто маленьким "Парижем" на Сході. Попри неймовірну архітектуру та красу міста, відпочинок тут коштуватиме туристам копійки.

Столиця Румунії Бухарест. Фото: tourscanner.com

Бордо

Це справжня винна столиця Франції. Прогулянка звивистими вуличками з бруківкою приведе вас до берегів річки Гаронни або до одного з галасливих ринків міста. На ринку Pouyanne кожному туристу варто скуштувати місцеву родзинку — печиво мадлен у формі морських гребінців. Завершуйте ваш день в одному з ресторанів Бордо зі смачним стейк з соусом бордолез та келихом вина.

Вулички Бордо. Фото: thetravelfolk.com

Нагадаємо, ми розповідали, де в Україні варто побувати цієї весни. Також ми писали про те, де на Мальдівах море всіяне "зірками".