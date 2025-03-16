Красиві міста в Європі, в яких можна недорого відпочити — підбірка

Топ-3 недооцінених міста для відпочинку в Європі
З настанням тепла українці почали планувати свої відпустки. В Європі багато непопулярних міст, які не поступаються красою Парижу й Мілану.
Редакція Новини.LIVE розповідає про найгарніші міста Європи, які обов'язково варто відвідати кожному.
Дарем
Це одне з найкрасивіших міст Англії. Його головною візитівкою є міський замок ХІ століття, збудований за наказом Вільгельма Завойовника. Це диво готичної архітектури зберігає могилу преподобного Беди, який написав остаточну історію ранніх англійців у 731 році нашої ери. Мандрівники можуть прогулятися затишними вуличками Дарема, які просякнуті атмосферою фільмів про Гаррі Поттера.
Бухарест
Це старовинне місто буквально "тріщить по швах" від барів і ресторанів, які, здається, ніколи не зачиняються. Столиця Румунії — це справжня архітектурна перлина з красивими історичними будівлями, які підкріпляють, що туристи називають це місто маленьким "Парижем" на Сході. Попри неймовірну архітектуру та красу міста, відпочинок тут коштуватиме туристам копійки.
Бордо
Це справжня винна столиця Франції. Прогулянка звивистими вуличками з бруківкою приведе вас до берегів річки Гаронни або до одного з галасливих ринків міста. На ринку Pouyanne кожному туристу варто скуштувати місцеву родзинку — печиво мадлен у формі морських гребінців. Завершуйте ваш день в одному з ресторанів Бордо зі смачним стейк з соусом бордолез та келихом вина.
Нагадаємо, ми розповідали, де в Україні варто побувати цієї весни. Також ми писали про те, де на Мальдівах море всіяне "зірками".
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