Красивые города в Европе, в которых можно недорого отдохнуть — подборка

Архитектура французского города Бордо. Фото: frw.co.uk

С наступлением тепла украинцы начали планировать свои отпуска. В Европе много непопулярных городов, которые не уступают красотой Парижу и Милану.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о самых красивых городах Европы, которые обязательно стоит посетить каждому.

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Дарем

Это один из самых красивых городов Англии. Его главной визитной карточкой является городской замок XI века, построенный по приказу Вильгельма Завоевателя. Это чудо готической архитектуры хранит могилу преподобного Беды, который написал окончательную историю ранних англичан в 731 году нашей эры. Путешественники могут прогуляться по уютным улочкам Дарема, которые пропитаны атмосферой фильмов о Гарри Поттере.

Город Дарем в Англии. Фото: wikimedia.org

Бухарест

Этот старинный город буквально "трещит по швам" от баров и ресторанов, которые, кажется, никогда не закрываются. Столица Румынии — это настоящая архитектурная жемчужина с красивыми историческими зданиями, которые подкрепляют, что туристы называют этот город маленьким "Парижем" на Востоке. Несмотря на невероятную архитектуру и красоту города, отдых здесь будет стоить туристам копейки.

Столица Румынии Бухарест. Фото: tourscanner.com

Бордо

Это настоящая винная столица Франции. Прогулка по извилистым улочкам с брусчаткой приведет вас к берегам реки Гаронны или к одному из шумных рынков города. На рынке Pouyanne каждому туристу стоит попробовать местную изюминку — печенье мадлен в форме морских гребешков. Завершайте ваш день в одном из ресторанов Бордо с вкусным стейком с соусом бордолез и бокалом вина.

Улочки Бордо. Фото: thetravelfolk.com

Напомним, мы рассказывали, где в Украине стоит побывать этой весной. Также мы писали о том, где на Мальдивах море усеяно "звездами".