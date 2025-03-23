Где стоит побывать в Польше - топ-5 весенних локаций

Весна в Польше — ТОП-5 локаций, которые стоит посетить каждому
Многие украинцы после начала войны нашли приют в Польше. Весна — отличное время, чтобы открыть новые уголки страны-соседа.
Путешественница annkutueva в TikTok рассказала, какие локации стоит посетить этой весной в Польше.
Куда поехать весной в Польше
Хохловская долина. Нетрудный маршрут с невероятными пейзажами. В апреле здесь расцветают крокусы.
Tulipanowa Polanka. Это поле с разнообразными сортами тюльпанов. Всего за 20 злотых (примерно 200 гривен) можно срезать себе букет и осмотреть территорию живописного парка.
Полуостров Гель. Море, песчаные пляжи и рыбные рестораны. Вдоль всей косы есть велодорожка — можно взять в аренду велосипед и любоваться пейзажами.
Сплав по Дунайцу. Отличное место для любителей рафтинга. Лучше всего ехать в мае, когда погода не слишком жаркая, но очень тепло.
Парк Гродек — это заброшенный карьер, где обустроили замечательный парк со свободным входом. Здесь туристы могут походить босиком по тропинкам над водой и покормить рыбок.
@annkutueva
5 идей на эту весну🌷 А какой вариант добавили бы вы? #украинцевпольщи#нашейпольщи#отдых впольщи#путешествияпольщиной#местапольщи#polandplaces♬ Fire for You (Sped Up) - Cannons
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