Где стоит побывать в Польше - топ-5 весенних локаций

Весенняя погода в Польше. Фото: Pinterest

Многие украинцы после начала войны нашли приют в Польше. Весна — отличное время, чтобы открыть новые уголки страны-соседа.

Путешественница annkutueva в TikTok рассказала, какие локации стоит посетить этой весной в Польше.

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Хохловская долина. Нетрудный маршрут с невероятными пейзажами. В апреле здесь расцветают крокусы.

Tulipanowa Polanka. Это поле с разнообразными сортами тюльпанов. Всего за 20 злотых (примерно 200 гривен) можно срезать себе букет и осмотреть территорию живописного парка.

Полуостров Гель. Море, песчаные пляжи и рыбные рестораны. Вдоль всей косы есть велодорожка — можно взять в аренду велосипед и любоваться пейзажами.

Сплав по Дунайцу. Отличное место для любителей рафтинга. Лучше всего ехать в мае, когда погода не слишком жаркая, но очень тепло.

Парк Гродек — это заброшенный карьер, где обустроили замечательный парк со свободным входом. Здесь туристы могут походить босиком по тропинкам над водой и покормить рыбок.

Напомним, мы рассказывали о самых любимых островах богачей. Также мы писали о самых красивых замках Европы.