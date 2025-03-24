В Южной Корее пылают масштабные пожары — есть погибшие

Спасатели борются с огнем в Южной Корее. Фото: Reuters

В эти выходные в Южной Корее вспыхнуло более двух десятков пожаров. Тысячи жителей страны были вынуждены эвакуироваться, и еще четыре человека погибли.

Об этом сообщает CNN.

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Согласно оперативному докладу Министерства внутренней безопасности, первый лесной пожар в Санчхоне, провинции Южный Кёнсансан, вызвала искра от газонокосилки.

Погибло четверо спасателей, которые пытались побороть огонь.

Сообщается, что по состоянию на утро понедельника пожар не удалось локализовать, и он охватил более 1 464 гектара территорий страны. Более 2 740 человек были вынуждены эвакуироваться из-за пожара. Огонь разрушил более 162 зданий.

Пожар также вспыхнул в тысячелетнем буддийском храме Унрамса в районе Ийсон, который был построен во времена династии Силла. Однако монахам удалось спасти несколько реликвий.

Чрезвычайное положение было введено в городе Ульсан, провинциях Южный и Северный Кёнсансан.

Лесные пожары являются привычным явлением для Южной Кореи. Огонь распространяется в наиболее засушливые месяцы — феврале, марте и апреле.

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