В Южной Корее пылают масштабные пожары — есть погибшие

Южная Корея страдает от масштабных пожаров — фото
В эти выходные в Южной Корее вспыхнуло более двух десятков пожаров. Тысячи жителей страны были вынуждены эвакуироваться, и еще четыре человека погибли.
Об этом сообщает CNN.
В Южной Корее эвакуируют людей
Согласно оперативному докладу Министерства внутренней безопасности, первый лесной пожар в Санчхоне, провинции Южный Кёнсансан, вызвала искра от газонокосилки.
Погибло четверо спасателей, которые пытались побороть огонь.
Сообщается, что по состоянию на утро понедельника пожар не удалось локализовать, и он охватил более 1 464 гектара территорий страны. Более 2 740 человек были вынуждены эвакуироваться из-за пожара. Огонь разрушил более 162 зданий.
Пожар также вспыхнул в тысячелетнем буддийском храме Унрамса в районе Ийсон, который был построен во времена династии Силла. Однако монахам удалось спасти несколько реликвий.
Чрезвычайное положение было введено в городе Ульсан, провинциях Южный и Северный Кёнсансан.
Лесные пожары являются привычным явлением для Южной Кореи. Огонь распространяется в наиболее засушливые месяцы — феврале, марте и апреле.
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