Як вберегти гаманець від аферистів на відпочинку — лайфхак туристам

Детектив порадив туристам, як не стати жертвою шахраїв
Туристи часто стають мішенню для шахраїв. Хитрий лайфхак допоможе вам зберегти гроші в гаманці не лише в подорожах.
Про це пише Express.
Як вберегти гаманець від аферистів
Приватний детектив Аарон Бонд з компанії Bond Rees розповів, що кишенькові злодії використовують проти жертв хитрі прийоми.
Зокрема, досить часто вони відволікають увагу, надягаючи вам на голову капелюх. Поки ви концентруєте на цьому жесті увагу — інший аферист витягне ваш гаманець з кишені або сумки.
Він розкрив, що одним із найпростіших і найефективніших способів перехитрити злочинців є гумка. Вона не дасть йому непомітно вислизнути із вашої кишені.
Якщо хтось намагатиметься витягнути ваш гаманець, ви це відчуєте та вчасно відреагуєте.
"Обгорніть гаманець товстою гумовою стрічкою по центру, це створить максимальний опір. Ви також завжди повинні тримати гаманець у передній частині кишені, адже якщо ви тримаєте гаманець у задній кишені, то вкрасти його набагато легше", — порадив фахівець.
Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також ми розповідали про найнебезпечніші країни світу.
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