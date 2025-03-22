Як вберегти гаманець від аферистів на відпочинку — лайфхак туристам

Чоловік тримає гаманець. Фото: depositphotos.com

Туристи часто стають мішенню для шахраїв. Хитрий лайфхак допоможе вам зберегти гроші в гаманці не лише в подорожах.

Про це пише Express.

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Як вберегти гаманець від аферистів

Приватний детектив Аарон Бонд з компанії Bond Rees розповів, що кишенькові злодії використовують проти жертв хитрі прийоми.

Зокрема, досить часто вони відволікають увагу, надягаючи вам на голову капелюх. Поки ви концентруєте на цьому жесті увагу — інший аферист витягне ваш гаманець з кишені або сумки.

Він розкрив, що одним із найпростіших і найефективніших способів перехитрити злочинців є гумка. Вона не дасть йому непомітно вислизнути із вашої кишені.

Якщо хтось намагатиметься витягнути ваш гаманець, ви це відчуєте та вчасно відреагуєте.

В туриста вкрали гаманець. Фото: Freepik

"Обгорніть гаманець товстою гумовою стрічкою по центру, це створить максимальний опір. Ви також завжди повинні тримати гаманець у передній частині кишені, адже якщо ви тримаєте гаманець у задній кишені, то вкрасти його набагато легше", — порадив фахівець.

Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також ми розповідали про найнебезпечніші країни світу.