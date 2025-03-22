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Детектив посоветовал туристам, как не стать жертвой мошенников

22 марта 2025 16:55
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Как уберечь кошелек от аферистов на отдыхе - лайфхак туристам
Мужчина держит кошелек. Фото: depositphotos.com
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Туристы часто становятся мишенью для мошенников. Хитрый лайфхак поможет вам сохранить деньги в кошельке не только в путешествиях.

Об этом пишет Express.

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Как уберечь кошелек от аферистов

Частный детектив Аарон Бонд из компании Bond Rees рассказал, что карманники используют против жертв хитрые приемы.

В частности, довольно часто они отвлекают внимание, надевая вам на голову шляпу. Пока вы концентрируете на этом жесте внимание — другой аферист вытащит ваш кошелек из кармана или сумки.

Он раскрыл, что одним из самых простых и эффективных способов перехитрить преступников является резинка. Она не даст ему незаметно выскользнуть из вашего кармана.

Если кто-то будет пытаться вытащить ваш кошелек, вы это почувствуете и вовремя отреагируете.

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У туриста украли кошелек. Фото: Freepik

"Оберните кошелек толстой резиновой лентой по центру, это создаст максимальное сопротивление. Вы также всегда должны держать кошелек в передней части кармана, ведь если вы держите кошелек в заднем кармане, то украсть его гораздо легче", — посоветовал специалист.

Напомним, эксперт по путешествиям поделился несколькими советами, которые помогут сэкономить на билетах на самолет. Также мы рассказывали о самых опасных странах мира.

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