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Не Україна — топ-10 найнебезпечніших країн для подорожей

18 березня 2025 12:58
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Які країни варто оминати туристам — перелік
Туристів застерігають від подорожей. Фото: Pixabay
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Міністерство закордонних справ Британії оприлюднили список країн, подорожі до яких є небезпечними. Поїздки в такі країни не покриваються страховкою та несуть загрозу для життя та здоров'я.

Про це пише Express.

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Багато українців знайшли прихисток у Великій Британії. МЗС Британії оприлюднило список країн, під час подорожей в які туристична страховка буде недійсною, а консульська підтримка буде обмеженою. Наразі Офіс рекомендує утриматися від поїздок до 10 країн, розташованих на різних континентах.

Зокрема, Білорусь потрапила до списку через "значний ризик арешту, якщо ви коли-небудь займалися будь-якою діяльністю, яка зараз вважається незаконною білоруським режимом".

Не Україна — топ-10 найнебезпечніших країн для подорожей - фото 1
Туризм. Фото: Freepik

Росія також потрапила до списку нев'їзних через те, що її війська вторглися на територію України й грубо порушили норми міжнародного права. Заборона також пояснюється ризиками, що пов'язані з безпекою. Зокрема, атаки безпілотників та активність російської протиповітряної оборони,

МЗС Британії радить утриматися від будь-яких поїздок до:

  • Афганістану
  • Білорусі
  • Гаїті
  • Ірану
  • Лівану
  • Лівії
  • Росії
  • Південного Судану
  • Сирії
  • Ємену

Раніше ми розповідали про неймовірні локації Львівщини.Також ми писали, яке іспанське місто варто відвідати в березні.  

Білорусь подорож небезпека туризм Росія
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