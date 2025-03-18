Які країни варто оминати туристам — перелік

Не Україна — топ-10 найнебезпечніших країн для подорожей
Міністерство закордонних справ Британії оприлюднили список країн, подорожі до яких є небезпечними. Поїздки в такі країни не покриваються страховкою та несуть загрозу для життя та здоров'я.
Про це пише Express.
Куди не варто планувати подорож
Багато українців знайшли прихисток у Великій Британії. МЗС Британії оприлюднило список країн, під час подорожей в які туристична страховка буде недійсною, а консульська підтримка буде обмеженою. Наразі Офіс рекомендує утриматися від поїздок до 10 країн, розташованих на різних континентах.
Зокрема, Білорусь потрапила до списку через "значний ризик арешту, якщо ви коли-небудь займалися будь-якою діяльністю, яка зараз вважається незаконною білоруським режимом".
Росія також потрапила до списку нев'їзних через те, що її війська вторглися на територію України й грубо порушили норми міжнародного права. Заборона також пояснюється ризиками, що пов'язані з безпекою. Зокрема, атаки безпілотників та активність російської протиповітряної оборони,
МЗС Британії радить утриматися від будь-яких поїздок до:
- Афганістану
- Білорусі
- Гаїті
- Ірану
- Лівану
- Лівії
- Росії
- Південного Судану
- Сирії
- Ємену
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