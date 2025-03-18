Какие страны стоит обходить туристам - перечень

Не Украина — топ-10 самых опасных стран для путешествий
Министерство иностранных дел Британии обнародовали список стран, путешествия в которые являются опасными. Поездки в такие страны не покрываются страховкой и несут угрозу для жизни и здоровья.
Об этом пишет Express.
Куда не стоит планировать путешествие
Многие украинцы нашли приют в Великобритании. МИД Британии обнародовал список стран, во время путешествий в которые туристическая страховка будет недействительной, а консульская поддержка будет ограниченной. Сейчас Офис рекомендует воздержаться от поездок в 10 стран, расположенных на разных континентах.
В частности, Беларусь попала в список из-за "значительного риска ареста, если вы когда-либо занимались любой деятельностью, которая сейчас считается незаконной белорусским режимом".
Россия также попала в список невъездных из-за того, что ее войска вторглись на территорию Украины и грубо нарушили нормы международного права. Запрет также объясняется рисками, связанными с безопасностью. В частности, атаки беспилотников и активность российской противовоздушной обороны,
МИД Британии советует воздержаться от любых поездок в:
- Афганистан
- Беларусь
- Гаити
- Иран
- Ливан
- Ливия
- Россия
- Южный Судан
- Сирия
- Йемен
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