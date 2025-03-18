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Не Украина — топ-10 самых опасных стран для путешествий

18 марта 2025 12:58
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Какие страны стоит обходить туристам - перечень
Туристов предостерегают от путешествий. Фото: Pixabay
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Министерство иностранных дел Британии обнародовали список стран, путешествия в которые являются опасными. Поездки в такие страны не покрываются страховкой и несут угрозу для жизни и здоровья.

Об этом пишет Express.

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Многие украинцы нашли приют в Великобритании. МИД Британии обнародовал список стран, во время путешествий в которые туристическая страховка будет недействительной, а консульская поддержка будет ограниченной. Сейчас Офис рекомендует воздержаться от поездок в 10 стран, расположенных на разных континентах.

В частности, Беларусь попала в список из-за "значительного риска ареста, если вы когда-либо занимались любой деятельностью, которая сейчас считается незаконной белорусским режимом".

Не Україна — топ-10 найнебезпечніших країн для подорожей - фото 1
Туризм. Фото: Freepik

Россия также попала в список невъездных из-за того, что ее войска вторглись на территорию Украины и грубо нарушили нормы международного права. Запрет также объясняется рисками, связанными с безопасностью. В частности, атаки беспилотников и активность российской противовоздушной обороны,

МИД Британии советует воздержаться от любых поездок в:

  • Афганистан
  • Беларусь
  • Гаити
  • Иран
  • Ливан
  • Ливия
  • Россия
  • Южный Судан
  • Сирия
  • Йемен

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Беларусь путешествие опасность туризм Россия
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