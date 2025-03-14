Як не переплачувати в подорожах з Ryanair — поради туристам

Літак Ryanair. Фото: Pinterest

Досвідчена мандрівниця поділилася секретом, як уникнути додаткових зборів авіакомпанії Ryanair, які з вас можуть стягувати в аеропорту. Пасажири мають можливість отримати послуги, які входять у вартість квитка.

Про це пише Express.

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Хоча Ryanair пропонує пасажирам найвигідніші ціни на квитки, авіакомпанія може стягувати додаткову плату за окремі послуги.

Досвідчена туристка розповіла, як зекономити в гаманці близько 25 доларів. Дівчина розповіла, що коли ви зареєструвалися на рейс, вам необхідно відсканувати посадковий талон, проте його не обов'язково роздруковувати.

Річ у тім, що Ryanair бере в аеропорті за роздруківку посадкового талону близько 25 доларів, проте ви маєте право отримати свій квиток абсолютно безкоштовно.

Квитки на літак. Фото: Pinterest

"Якщо ви вже зареєструвалися, якщо ви зайдете в мобільний додаток, введете номер рейсу і підтвердите своє бронювання, ви зможете отримати мобільний посадковий талон безкоштовно", — пояснила мандрівниця.

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