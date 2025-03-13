Японія показала перший у світі потяг, стійкий до землетрусів

Проєкт потягу E10. Фото: Tangerine

Японія представила новий "сейсмостійкий" потяг, який розвиває швидкість до 320 км/год. Його запуск запланували на 2030 рік.

Про це пише Daily Mail.

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Новий поїзд Східно-Японської залізничної компанії JR East — E10 — почне перевозити пасажирів в 2030 році і замінить існуючі швидкісні поїзди E2 і E5 на маршруті Тохоку, який з'єднує Токіо з містом Аоморі на півночі країни.

"Зовнішній вигляд лівреї E10 Shinkansen віддає данину поваги різноманітним регіонам, через які проходить потяг, а середньо-зелена палітра кольорів відображає пишні гірські ліси та узбережжя вздовж маршруту", — йдеться в повідомленні.

Яскраво-зелений колір у верхній частині потяга має назву "цугару", а темно-зелений колір у нижній частині — "вечірній в'яз". Його графічні форми відображають силуети квітів сакури — знаковим символом Японії.

Мережа потягу підключена до датчиків землетрусів. Якщо фіксується поштовх — поїзд автоматично зупиняється. Він матиме коротший гальмівний шлях і "динамічні демпфери для поглинання трясіння під час землетрусів", щоб запобігти пошкодженню потяга і сходженню з рейок.

Проєкт сидінь у потязі E10. Фото: Tangerine

Проєкт потягу E10. Фото: Tangerine

Потяг також буде обладнаний перегородками для покращення звукоізоляції, великими "бічними крилами" для підголівників, USB-портами та широкими столиками для підносів.

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