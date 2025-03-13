Япония показала первый в мире поезд, устойчивый к землетрясениям

Проект поезда E10. Фото: Tangerine

Япония представила новый "сейсмостойкий" поезд, который развивает скорость до 320 км/ч. Его запуск запланировали на 2030 год.

Об этом пишет Daily Mail.

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Новый поезд Восточно-Японской железнодорожной компании JR East - E10 - начнет перевозить пассажиров в 2030 году и заменит существующие скоростные поезда E2 и E5 на маршруте Тохоку, который соединяет Токио с городом Аомори на севере страны.

"Внешний вид ливреи E10 Shinkansen отдает дань уважения разнообразным регионам, через которые проходит поезд, а средне-зеленая палитра цветов отражает пышные горные леса и побережья вдоль маршрута", - говорится в сообщении.

Ярко-зеленый цвет в верхней части поезда называется "цугару", а темно-зеленый цвет в нижней части - "вечерний вяз". Его графические формы отражают силуэты цветов сакуры - знаковым символом Японии.

Сеть поезда подключена к датчикам землетрясений. Если фиксируется толчок - поезд автоматически останавливается. Он будет иметь более короткий тормозной путь и "динамические демпферы для поглощения тряски во время землетрясений", чтобы предотвратить повреждение поезда и схождение с рельсов.

Проект сидений в поезде E10. Фото: Tangerine

Проект поезда E10. Фото: Tangerine

Поезд также будет оборудован перегородками для улучшения звукоизоляции, большими "боковыми крыльями" для подголовников, USB-портами и широкими столиками для подносов.

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