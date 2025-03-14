Как не переплачивать в путешествиях с Ryanair - советы туристам

Самолет Ryanair. Фото: Pinterest

Опытная путешественница поделилась секретом, как избежать дополнительных сборов авиакомпании Ryanair, которые с вас могут взимать в аэропорту. Пассажиры имеют возможность получить услуги, которые входят в стоимость билета.

Об этом пишет Express.

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Хотя Ryanair предлагает пассажирам самые выгодные цены на билеты, авиакомпания может взимать дополнительную плату за отдельные услуги.

Опытная туристка рассказала, как сэкономить в кошельке около 25 долларов. Девушка рассказала, что когда вы зарегистрировались на рейс, вам необходимо отсканировать посадочный талон, однако его не обязательно распечатывать.

Дело в том, что Ryanair берет в аэропорту за распечатку посадочного талона около 25 долларов, однако вы имеете право получить свой билет совершенно бесплатно.

Билеты на самолет. Фото: Pinterest

"Если вы уже зарегистрировались, если вы зайдете в мобильное приложение, введете номер рейса и подтвердите свое бронирование, вы сможете получить мобильный посадочный талон бесплатно", — объяснила путешественница.

Напомним, мы рассказывали, почему лоукостер Ryanair оставляет за собой право вас пересадить с забронированными местами. Ryanair. Также мы писали о невероятных локациях Львовщины.