Блакитна лагуна на Мальті — чому варто відвідати туристам

Архітектура острова Мальта. Фото: Pinterest

Мальта — архіпелаг у Середземному морі, розташований між Сицилією та Північною Африкою. Протягом історії Мальту захоплювали римляни, греки, нормани, араби, французи та британці, кожен з яких залишив свій слід.

Про це пише Express.

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На Мальті знаходяться три об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: гіпогей Аль Сафлієні, крихітна столиця Валлетти, і сім мегалітичних храмів, які є одними з найстаріших окремо розташованих споруд у світі.

Максимальна температура на Мальті становить 18 °C взимку і 34 °C влітку. Взимку тут часто йдуть дощі. Проте літо зазвичай сухе і сонячне.

До складу країни входять п'ять островів — Мальта (найбільший), Гозо, Коміно, а також незаселені острови Кеммунетт (Комінотто) і Фільфла.

Між Коміно і Кеммунетт знаходиться знаменита Блакитна лагуна, яку відвідувачі називають "раєм на землі". Це природний широкий басейн з блакитними водами та білосніжним піщаним пляжем.

Найбільше туристів тут влітку, проте найбільш комфортний відпочинок на Мальті восени, коли температура сягає близько 25 °C.

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