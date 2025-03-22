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Скільки коштує відпочинок у Південній Кореї — витрати одного дня

22 березня 2025 15:53
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Відпочинок у Південній Кореї — витрати українки за 1 день
Вулички Сеулу Фото: unsplash.com
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Після виходу другого сезону серіалу "Гра в кальмара" в Південній Кореї побільшало туристів. Весна — найкращий час для мандрівки до цієї країни, адже і цей період розквітають неймовірні сакури.

Користувачка TikTok kristikuzenko розповіла про свої витрати в столиці Південної Кореї Сеулі.

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Туристка розповіла, що безлімітний проїзний квиток на громадський транспорт вартує 150 гривень. В одному із закладів дівчина витратила на повітряні панкейки та чай 650 гривень.

Вхід в національний палац у Сеулі коштує символічну суму — 90 гривень.

Південна Корея — маленький рай для дівчат та жінок, які обожнюють якісну косметику для обличчя. Мініатюри із засобами, яких вистачить далеко не на один раз, можна отримати безкоштовно у так званому поп-ап сторі.

Розкішний обід у ресторані із зіркою Мішлен із панкейком з кімчі та рисовим вином обійшовся туристці у 500 гривень.

На більшість оглядових майданчиків вхід безкоштовний. Наприкінці насиченого дня дівчині також вдалося потрапити на шоу фонтанів. Всього за день мандрівниця витратила 1 900 гривень.

@kristikuzenko

Скільки коштує день туриста в Сеулі 💸 Ну і мій шок, коли панкейки-хмаринки виявилися найдорожчою частиною дня 😂🫠 #сеулкорея #південнакорея #сеул #скількикоштує

♬ ♡ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ♡ - SoBerBoi

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