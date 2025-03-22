Відпочинок у Південній Кореї — витрати українки за 1 день

Вулички Сеулу Фото: unsplash.com

Після виходу другого сезону серіалу "Гра в кальмара" в Південній Кореї побільшало туристів. Весна — найкращий час для мандрівки до цієї країни, адже і цей період розквітають неймовірні сакури.

Користувачка TikTok kristikuzenko розповіла про свої витрати в столиці Південної Кореї Сеулі.

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Скільки доведеться витрати туристу в Сеулі

Туристка розповіла, що безлімітний проїзний квиток на громадський транспорт вартує 150 гривень. В одному із закладів дівчина витратила на повітряні панкейки та чай 650 гривень.

Вхід в національний палац у Сеулі коштує символічну суму — 90 гривень.

Південна Корея — маленький рай для дівчат та жінок, які обожнюють якісну косметику для обличчя. Мініатюри із засобами, яких вистачить далеко не на один раз, можна отримати безкоштовно у так званому поп-ап сторі.

Розкішний обід у ресторані із зіркою Мішлен із панкейком з кімчі та рисовим вином обійшовся туристці у 500 гривень.

На більшість оглядових майданчиків вхід безкоштовний. Наприкінці насиченого дня дівчині також вдалося потрапити на шоу фонтанів. Всього за день мандрівниця витратила 1 900 гривень.

Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також ми розповідали, в яких ресторанах Риму можна повечеряти без черг та натовпів туристів.