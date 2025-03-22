Відпочинок у Південній Кореї — витрати українки за 1 день

Скільки коштує відпочинок у Південній Кореї — витрати одного дня
Після виходу другого сезону серіалу "Гра в кальмара" в Південній Кореї побільшало туристів. Весна — найкращий час для мандрівки до цієї країни, адже і цей період розквітають неймовірні сакури.
Користувачка TikTok kristikuzenko розповіла про свої витрати в столиці Південної Кореї Сеулі.
Скільки доведеться витрати туристу в Сеулі
Туристка розповіла, що безлімітний проїзний квиток на громадський транспорт вартує 150 гривень. В одному із закладів дівчина витратила на повітряні панкейки та чай 650 гривень.
Вхід в національний палац у Сеулі коштує символічну суму — 90 гривень.
Південна Корея — маленький рай для дівчат та жінок, які обожнюють якісну косметику для обличчя. Мініатюри із засобами, яких вистачить далеко не на один раз, можна отримати безкоштовно у так званому поп-ап сторі.
Розкішний обід у ресторані із зіркою Мішлен із панкейком з кімчі та рисовим вином обійшовся туристці у 500 гривень.
На більшість оглядових майданчиків вхід безкоштовний. Наприкінці насиченого дня дівчині також вдалося потрапити на шоу фонтанів. Всього за день мандрівниця витратила 1 900 гривень.
@kristikuzenko
Скільки коштує день туриста в Сеулі 💸 Ну і мій шок, коли панкейки-хмаринки виявилися найдорожчою частиною дня 😂🫠 #сеулкорея #південнакорея #сеул #скількикоштує♬ ♡ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ♡ - SoBerBoi
Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також ми розповідали, в яких ресторанах Риму можна повечеряти без черг та натовпів туристів.
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