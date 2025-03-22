Отдых в Южной Корее - расходы украинки за 1 день

Улочки Сеула Фото: unsplash.com

После выхода второго сезона сериала "Игра в кальмара" в Южной Корее стало больше туристов. Весна — лучшее время для путешествия в эту страну, ведь и этот период расцветают невероятные сакуры.

Пользовательница TikTok kristikuzenko рассказала о своих расходах в столице Южной Кореи Сеуле.

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Сколько придется расходы туристу в Сеуле

Туристка рассказала, что безлимитный проездной билет на общественный транспорт стоит 150 гривен. В одном из заведений девушка потратила на воздушные панкейки и чай 650 гривен.

Вход в национальный дворец в Сеуле стоит символическую сумму — 90 гривен.

Южная Корея — маленький рай для девушек и женщин, которые обожают качественную косметику для лица. Миниатюры со средствами, которых хватит далеко не на один раз, можно получить бесплатно в так называемом поп-ап сторе.

Роскошный обед в ресторане со звездой Мишлен с панкейком с кимчи и рисовым вином обошелся туристке в 500 гривен.

На большинство смотровых площадок вход бесплатный. В конце насыщенного дня девушке также удалось попасть на шоу фонтанов. Всего за день путешественница потратила 1 900 гривен.

Напомним, эксперт по путешествиям поделился несколькими советами, которые помогут сэкономить на билетах на самолет. Также мы рассказывали, в каких ресторанах Рима можно поужинать без очередей и толп туристов.