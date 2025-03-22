Отдых в Южной Корее - расходы украинки за 1 день

Сколько стоит отдых в Южной Корее — расходы одного дня
После выхода второго сезона сериала "Игра в кальмара" в Южной Корее стало больше туристов. Весна — лучшее время для путешествия в эту страну, ведь и этот период расцветают невероятные сакуры.
Пользовательница TikTok kristikuzenko рассказала о своих расходах в столице Южной Кореи Сеуле.
Сколько придется расходы туристу в Сеуле
Туристка рассказала, что безлимитный проездной билет на общественный транспорт стоит 150 гривен. В одном из заведений девушка потратила на воздушные панкейки и чай 650 гривен.
Вход в национальный дворец в Сеуле стоит символическую сумму — 90 гривен.
Южная Корея — маленький рай для девушек и женщин, которые обожают качественную косметику для лица. Миниатюры со средствами, которых хватит далеко не на один раз, можно получить бесплатно в так называемом поп-ап сторе.
Роскошный обед в ресторане со звездой Мишлен с панкейком с кимчи и рисовым вином обошелся туристке в 500 гривен.
На большинство смотровых площадок вход бесплатный. В конце насыщенного дня девушке также удалось попасть на шоу фонтанов. Всего за день путешественница потратила 1 900 гривен.
@kristikuzenko
Сколько стоит день туриста в Сеуле 💸 Ну и мой шок, когда панкейки-облачка оказались самой дорогой частью дня 😂🫠 #сеулкорея #южнаякорея #сеул #сколькостоит♬ ♡ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ♡ - SoBerBoi
Напомним, эксперт по путешествиям поделился несколькими советами, которые помогут сэкономить на билетах на самолет. Также мы рассказывали, в каких ресторанах Рима можно поужинать без очередей и толп туристов.
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