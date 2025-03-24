Голубая лагуна на Мальте — почему стоит посетить туристам

Архитектура острова Мальта. Фото: Pinterest

Мальта — архипелаг в Средиземном море, расположенный между Сицилией и Северной Африкой. На протяжении истории Мальту захватывали римляне, греки, норманны, арабы, французы и британцы, каждый из которых оставил свой след.

Об этом пишет Express.

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Почему стоит посетить Мальту

На Мальте находятся три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: гипогей Аль Сафлиени, крошечная столица Валлетты, и семь мегалитических храмов, которые являются одними из старейших отдельно стоящих сооружений в мире.

Максимальная температура на Мальте составляет 18 °C зимой и 34 °C летом. Зимой здесь часто идут дожди. Однако лето обычно сухое и солнечное.

В состав страны входят пять островов — Мальта (самый большой), Гозо, Комино, а также необитаемые острова Кеммунетт (Коминотто) и Фильфла.

Между Комино и Кеммунетт находится знаменитая Голубая лагуна, которую посетители называют "раем на земле". Это естественный широкий бассейн с голубыми водами и белоснежным песчаным пляжем.

Больше всего туристов здесь летом, однако наиболее комфортный отдых на Мальте осенью, когда температура достигает около 25 °C.

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