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Рейс развернули обратно в Китай из-за забытого паспорта пилота

25 марта 2025 21:36
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Самолет развернули из-за того, что пилот забыл паспорт — детали
Пилот управляет самолетом. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Самолет Boeing 787 авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Шанхай, заставили развернуться. Выяснилось, что один из пилотов полетел без паспорта.

Об этом пишет CNN.

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Сообщается, что рейс UA 198 вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса около 14:00 в субботу, 22 марта. На нем находилось 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Самолет направлялся в крупнейший город Китая Шанхай.

Однако через два часа самолет был перенаправлен в Сан-Франциско.

"У пилота не было с собой паспорта. Мы организовали новый экипаж, чтобы доставить наших клиентов к месту назначения в тот же вечер. Клиентам были предоставлены ваучеры на питание и компенсация", — сообщили в авиакомпании.

Рейс розвернули назад до Китаю через забутий паспорт пілота - фото 1
Заграничный паспорт. Фото: Freepik

Рейс с новым экипажем приземлился в Шанхае примерно на шесть часов позже расписания.

Напомним, мы писали, почему туристам стоит посетить Мальту. Также мы рассказывали, в каких ресторанах Рима можно поужинать без очередей и толп туристов.

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