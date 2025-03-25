Самолет развернули из-за того, что пилот забыл паспорт — детали

Пилот управляет самолетом. Фото: Freepik

Самолет Boeing 787 авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Шанхай, заставили развернуться. Выяснилось, что один из пилотов полетел без паспорта.

Об этом пишет CNN.

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Сообщается, что рейс UA 198 вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса около 14:00 в субботу, 22 марта. На нем находилось 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Самолет направлялся в крупнейший город Китая Шанхай.

Однако через два часа самолет был перенаправлен в Сан-Франциско.

"У пилота не было с собой паспорта. Мы организовали новый экипаж, чтобы доставить наших клиентов к месту назначения в тот же вечер. Клиентам были предоставлены ваучеры на питание и компенсация", — сообщили в авиакомпании.

Заграничный паспорт. Фото: Freepik

Рейс с новым экипажем приземлился в Шанхае примерно на шесть часов позже расписания.

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