Термальні води Косино — чому варто відвідати туристам

Термальні води Косинського родовища. Фото: Pinterest

Весняна погода — чудовий час відвідати Закарпаття. Після мальовничої прогулянки алеями із квітучими сакурами, туристам варто відвідати термальні води Косинського родовища.

Редакція Новини.LIVE розповідає про неймовірне місце, яке відновлює сили українців.

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Термальні води Косинського родовища залягають на глибині понад 1000 метрів. Це унікальне природне явище, яке насичує людський організм корисними мінералами та елементами.

Температура вод на виході зі свердловини складає близько +55°C, а у басейнах складає до +41°C.

Вони мають позитивний вплив на стан здоров'я. Зокрема, покращує кровообіг, знімає напругу в м'язах, нормалізує роботу нервової системи та покращує стан шкіри.

Басейни розташовані серед мальовничої природи Закарпаття та дозволяє насолодитися природою, відновлюючи сили організму.

Нині є декілька місць із термальними водами на Закарпатті і туристи можуть обрати той, який підходить під їх гаманець.

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