Коли в Ужгороді зацвітуть сакури — орієнтовні дати

Сакурова алея в Ужгороді. Фото: travels.in.ua

Наприкінці березня — в середині квітня в Ужгороді починають квітнути сакури, магнолії та гліцинії. Подивитися на цю красу приїжджають з усіх куточків нашої країни.

Чи унікальний Ужгород розповів користувач Merezhyvo.mandriv в TikTok.

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Зазначається, що саме в Ужгороді висаджена найбільша кількість сакур. В місті висаджено більше 2000 дерев. Саме тут одні з найстаріших дерев, які посадили в місті ще на початку 1900-х років.

Окрім того, в Ужгороді субтропічний клімат і тому тут раніше наступає весна та починають квітнути дерева й рослини.

Через теплий лютий та березень, цвітіння сакур в Ужгороді очікується орієнтовно з 9 до 20 квітня.

@merezhyvo.mandriv 🌸 Довгоочікуваний тур вже зовсім скоро 🌸 Маємо виїзди з Рівного, Луцька, Львова, Тернополя, Шепетівки, Славути, Нетішина, Острога, Здолбунова, Дубна, Кременця та інших міст 🫶 Зацікавило? ❤️ Пишіть + в коментарі) ♬ оригінальний звук - Merezhyvo.mandriv

Нагадаємо, раніше турист ділився порадами, як найкраще провести весняну відпустку в Ужгороді. Також ми писали про найгарніші замки Європи.