Когда в Ужгороде зацветут сакуры — ориентировочные даты

Сакуровая аллея в Ужгороде. Фото: travels.in.ua

В конце марта — в середине апреля в Ужгороде начинают цвести сакуры, магнолии и глицинии. Посмотреть на эту красоту приезжают со всех уголков нашей страны.

Уникален ли Ужгород рассказал пользователь Merezhyvo.mandriv в TikTok.

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Отмечается, что именно в Ужгороде высажено наибольшее количество сакур. В городе высажено более 2000 деревьев. Именно здесь одни из старейших деревьев, которые посадили в городе еще в начале 1900-х годов.

Кроме того, в Ужгороде субтропический климат и поэтому здесь раньше наступает весна и начинают цвести деревья и растения.

Из-за теплого февраля и марта, цветение сакур в Ужгороде ожидается ориентировочно с 9 до 20 апреля.

@merezhyvo.mandriv 🌸 Долгожданный тур уже совсем скоро 🌸 Есть выезды из Ровно, Луцка, Львова, Тернополя, Шепетовки, Славуты, Нетешина, Острога, Здолбунова, Дубно, Кременца и других городов 🫶 Заинтересовало? ❤️ Пишите + в комментарии) ♬ оригинальный звук - Merezhyvo.mandriv

Напомним, ранее турист делился советами, как лучше всего провести весенний отпуск в Ужгороде. Также мы писали о самых красивых замках Европы.