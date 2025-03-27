Когда в Ужгороде зацветут сакуры — ориентировочные даты

Цветение сакур — почему украинцы отправляются именно в Ужгород
В конце марта — в середине апреля в Ужгороде начинают цвести сакуры, магнолии и глицинии. Посмотреть на эту красоту приезжают со всех уголков нашей страны.
Уникален ли Ужгород рассказал пользователь Merezhyvo.mandriv в TikTok.
Почему стоит поехать на сакуры именно в Ужгород
Отмечается, что именно в Ужгороде высажено наибольшее количество сакур. В городе высажено более 2000 деревьев. Именно здесь одни из старейших деревьев, которые посадили в городе еще в начале 1900-х годов.
Кроме того, в Ужгороде субтропический климат и поэтому здесь раньше наступает весна и начинают цвести деревья и растения.
Из-за теплого февраля и марта, цветение сакур в Ужгороде ожидается ориентировочно с 9 до 20 апреля.
@merezhyvo.mandriv
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Напомним, ранее турист делился советами, как лучше всего провести весенний отпуск в Ужгороде. Также мы писали о самых красивых замках Европы.
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