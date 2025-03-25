Водоспади в Україні — ТОП-4 найгарніших

Водоспад Пробій. Фото: wikipedia.org

Тепла весняна погода дає можливість провести насичені вихідні за містом. На території нашої країни багато природних див, які варто побачити кожному.

Редакція Новини.LIVE розповідає про популярні в Україні водоспади, які варто відвідати цієї весни.

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Шипот

Він знаходиться за 6 км від населеного пункту Пилипець і входить до переліку одного із семи чудес України. Тут туристи можуть підкорити вершини гори Гемби та насолодитися мальовничою природою. Поблизу водоспаду багато місцевих закладів та крамничок із сувенірами.

Водоспад Шипот. Фото: wikipedia.org

Джуринський (Червоногородський) водоспад

Водоспад входить до складу Національного природного парку "Дністровський каньйон". Він є найвищим рівнинним водоспадом України. Його висота сягає 16 метрів, а ширина — 20 метрів. Стрімка вода спускається трьома каскадами. Влітку тут багато туристів.

Джуринський (Червоногородський) водоспад. Фото: wikipedia.org

Пробій

Це диво природи розташоване у межах міста Яремче Івано-Франківської області, на території Карпатського національного природного парку. Водоспад є одним із найповноводніших в Карпатах. Його висота становить 8 метрів. Над водоспадом побудований міст заввишки 20 метрів, з якого у воду стрибають найсміливіші туристи. Проте мандрівникам варто бути обережними, адже течія дуже швидка, а камінні брили слизькі, тож такий екстрим може загрожувати вашому життю.

Водоспад Пробій. Фото: wikipedia.org

Манявський водоспад

Водоспад розташований поблизу села Манява Івано-Франківської області. На його території висаджені ялицево-букові насадження. Водоспад є одним з найвищих в Українських Карпатах. Його висота сягає 20 метрів. Місцеві жителі в давнину називали водоспад "шипіт" через те, що звук води "шипотить".

Манявський водоспад. Фото: wikipedia.org

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