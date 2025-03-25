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ТОП-4 водоспадів України, які варто відвідати до кінця весни

25 березня 2025 09:45
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Водоспади в Україні — ТОП-4 найгарніших
Водоспад Пробій. Фото: wikipedia.org
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Тепла весняна погода дає можливість провести насичені вихідні за містом. На території нашої країни багато природних див, які варто побачити кожному.

Редакція Новини.LIVE розповідає про популярні в Україні водоспади, які варто відвідати цієї весни.

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Шипот

Він знаходиться за 6 км від населеного пункту Пилипець і входить до переліку одного із семи чудес України. Тут туристи можуть підкорити вершини гори Гемби та насолодитися мальовничою природою. Поблизу водоспаду багато місцевих закладів та крамничок із сувенірами.

Топ-4 водоспади України, які варто відвідати до кінця весни - фото 1
Водоспад Шипот. Фото: wikipedia.org

Джуринський (Червоногородський) водоспад

Водоспад входить до складу Національного природного парку "Дністровський каньйон". Він є найвищим рівнинним водоспадом України. Його висота сягає 16 метрів, а ширина — 20 метрів. Стрімка вода спускається трьома каскадами. Влітку тут багато туристів.

Топ-4 водоспади України, які варто відвідати до кінця весни - фото 2
Джуринський (Червоногородський) водоспад. Фото: wikipedia.org

Пробій

Це диво природи розташоване у межах міста Яремче Івано-Франківської області, на території Карпатського національного природного парку. Водоспад є одним із найповноводніших в Карпатах. Його висота становить 8 метрів. Над водоспадом побудований міст заввишки 20 метрів, з якого у воду стрибають найсміливіші туристи. Проте мандрівникам варто бути обережними, адже течія дуже швидка, а камінні брили слизькі, тож такий екстрим може загрожувати вашому життю.

Топ-4 водоспади України, які варто відвідати до кінця весни - фото 3
Водоспад Пробій. Фото: wikipedia.org

Манявський водоспад

Водоспад розташований поблизу села Манява Івано-Франківської області. На його території висаджені ялицево-букові насадження. Водоспад є одним з найвищих в Українських Карпатах. Його висота сягає 20 метрів. Місцеві жителі в давнину називали водоспад "шипіт" через те, що звук води "шипотить".

Топ-4 водоспади України, які варто відвідати до кінця весни - фото 4
Манявський водоспад. Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, ми розповідали про найулюбленіший острів багатіїв. Також ми писали про найгарніші замки Європи.

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