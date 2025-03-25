Водопады в Украине — ТОП-4 самых красивых

ТОП-4 водопадов Украины, которые стоит посетить до конца весны
Теплая весенняя погода дает возможность провести насыщенные выходные за городом. На территории нашей страны много природных чудес, которые стоит увидеть каждому.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о популярных в Украине водопадах, которые стоит посетить этой весной.
Шипот
Он находится в 6 км от населенного пункта Пилипец и входит в перечень одного из семи чудес Украины. Здесь туристы могут покорить вершины горы Гембы и насладиться живописной природой. Вблизи водопада много местных заведений и лавочек с сувенирами.
Джуринский (Червоногородский) водопад
Водопад входит в состав Национального природного парка "Днестровский каньон". Он является самым высоким равнинным водопадом Украины. Его высота достигает 16 метров, а ширина — 20 метров. Стремительная вода спускается тремя каскадами. Летом здесь много туристов.
Пробий
Это чудо природы расположено в пределах города Яремче Ивано-Франковской области, на территории Карпатского национального природного парка. Водопад является одним из самых полноводных в Карпатах. Его высота составляет 8 метров. Над водопадом построен мост высотой 20 метров, с которого в воду прыгают самые смелые туристы. Однако путешественникам стоит быть осторожными, ведь течение очень быстрое, а каменные глыбы скользкие, поэтому такой экстрим может угрожать вашей жизни.
Манявский водопад
Водопад находится вблизи села Манява Ивано-Франковской области. На его территории высажены пихтово-буковые насаждения. Водопад является одним из самых высоких в Украинских Карпатах. Его высота достигает 20 метров. Местные жители в древности называли водопад "шипит" из-за того, что звук падающей воды "шипит".
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