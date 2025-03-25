Водопады в Украине — ТОП-4 самых красивых

Водопад Пробий. Фото: wikipedia.org

Теплая весенняя погода дает возможность провести насыщенные выходные за городом. На территории нашей страны много природных чудес, которые стоит увидеть каждому.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о популярных в Украине водопадах, которые стоит посетить этой весной.

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Шипот

Он находится в 6 км от населенного пункта Пилипец и входит в перечень одного из семи чудес Украины. Здесь туристы могут покорить вершины горы Гембы и насладиться живописной природой. Вблизи водопада много местных заведений и лавочек с сувенирами.

Водопад Шипот. Фото: wikipedia.org

Джуринский (Червоногородский) водопад

Водопад входит в состав Национального природного парка "Днестровский каньон". Он является самым высоким равнинным водопадом Украины. Его высота достигает 16 метров, а ширина — 20 метров. Стремительная вода спускается тремя каскадами. Летом здесь много туристов.

Джуринский (Червоногородский) водопад. Фото: wikipedia.org

Пробий

Это чудо природы расположено в пределах города Яремче Ивано-Франковской области, на территории Карпатского национального природного парка. Водопад является одним из самых полноводных в Карпатах. Его высота составляет 8 метров. Над водопадом построен мост высотой 20 метров, с которого в воду прыгают самые смелые туристы. Однако путешественникам стоит быть осторожными, ведь течение очень быстрое, а каменные глыбы скользкие, поэтому такой экстрим может угрожать вашей жизни.

Водопад Пробий. Фото: wikipedia.org

Манявский водопад

Водопад находится вблизи села Манява Ивано-Франковской области. На его территории высажены пихтово-буковые насаждения. Водопад является одним из самых высоких в Украинских Карпатах. Его высота достигает 20 метров. Местные жители в древности называли водопад "шипит" из-за того, что звук падающей воды "шипит".

Манявский водопад. Фото: wikipedia.org

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