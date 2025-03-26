Сакури в Ужгороді — що варто знати перед поїздкою

Цвітіння сакур в Ужгороді. Фото: varosh.com.ua

Наприкінці березня — в середині квітня в Ужгороді починають цвісти сакури та магнолії. Багато туристів з усіх куточків України збираються, щоб насолодитися цією красою.

Порадами, як найкраще провести весняну відпустку в Ужгороді, поділився мандрівник Вадим Грінько в TikToK.

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Мандрівник порекомендував їхати до Ужгорода у вихідні дні, адже по буднях в місті багато запаркованих авто, які зіпсують весняні кадри.

У суботу ж та неділю місцева влада перекриває центральні вулички від транспорту, і ви зможете спокійно пофотографуватися.

З тієї ж причини турист порадив вирушати до міста на потязі, а не на власному авто.

Чоловік заспокоїв тих, хто боїться пропустити цвітіння сакур в Ужгороді.

"Приїдете раніше — цвістимуть вишні та магнолії, а вже після них сакури та гліцинії", — розповів він.

@vadymgrinko Пересилайте це відео тому, з ким хотіли би на сакуру в Ужгород – цього року вона почне цвісти в перших числах квітня 😍 ♬ Magic Moments - Perry Como

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