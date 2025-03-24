Відпочинок в Іспанії — туристів можуть штрафувати за алкоголь на пляжі

Відпочинок в Іспанії. Фото: Pinterest

Українцям, які цьогоріч планують відпустку в Іспанії важливо знати місцеві правила. За їх порушення можна отримати кругленький штраф, який може не вписатися у ваш бюджет поїздки.

Про це пише Express.

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Покарання за вживання алкоголю в Іспанії

Повідомляється, що в деяких містах Іспанії туристів можуть оштрафувати на суму до 600 євро за розпивання алкоголю на вулиці. Також незаконно вживати алкоголь в інших громадських місцях, зокрема, на пляжах.

Туристи також можуть бути оштрафовані на більшу суму, якщо публічне вживання алкоголю порушує громадський порядок або завдає шкоди іншим.

На популярних Балеарських островах, включаючи Магалуф, Майорку, Плайя-де-Пальма, Майорку та Ібіцу, діють спеціальні місцеві закони. Вони обмежують продаж і доступність алкоголю в певних районах.

Алкоголь на пляжі. Фото: Freepik

Зокрема, суворо забороняється продаж алкоголю у місцевих закладах та магазинах з 21:30 до 8 ранку.

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