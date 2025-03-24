Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Туризм arrow Що варто знати перед поїздкою до Іспанії, щоб не отримати штраф arrow

Що варто знати перед поїздкою до Іспанії, щоб не отримати штраф

24 березня 2025 16:45
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Відпочинок в Іспанії — туристів можуть штрафувати за алкоголь на пляжі
Відпочинок в Іспанії. Фото: Pinterest
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Українцям, які цьогоріч планують відпустку в Іспанії важливо знати місцеві правила. За їх порушення можна отримати кругленький штраф, який може не вписатися у ваш бюджет поїздки.

Про це пише Express.

Читайте також:

Покарання за вживання алкоголю в Іспанії

Повідомляється, що в деяких містах Іспанії туристів можуть оштрафувати на суму до 600 євро за розпивання алкоголю на вулиці. Також незаконно вживати алкоголь в інших громадських місцях, зокрема, на пляжах.

Туристи також можуть бути оштрафовані на більшу суму, якщо публічне вживання алкоголю порушує громадський порядок або завдає шкоди іншим.

На популярних Балеарських островах, включаючи Магалуф, Майорку, Плайя-де-Пальма, Майорку та Ібіцу, діють спеціальні місцеві закони. Вони обмежують продаж і доступність алкоголю в певних районах.

Що варто знати перед поїздкою до Іспанії, щоб не отримати штраф - фото 1
Алкоголь на пляжі. Фото: Freepik

Зокрема, суворо забороняється продаж алкоголю у місцевих закладах та магазинах з 21:30 до 8 ранку.

Нагадаємо, ми розповідали, що жителі невеликого італійського міста Орбетелло страждають від нашестя мошок. Також ми писали, чому варто відвідати Японію

алкоголь подорож Іспанія штраф туризм
Реклама
Реклама
Реклама