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Рейтинг найщасливіших країн світу — на якому місці Україна

21 березня 2025 10:44
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Рейтинг найщасливіших країн — перелік
Красива дівчина насолоджується життям. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Центр досліджень добробуту Оксфордського університету з'ясував, а яких країнах найщасливіші жителі у 2025 році. Він ґрунтується на відповідях громадян на запитання про оцінку власного життя.

Про це повідомляє The Sun.

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Вже восьмий рік поспіль очолює рейтинг найщасливіших країн світу Фінляндія. Попри мінусову температуру та постійну темряву, у жителів країни є й інші причини, щоб відчувати себе добре кожен день. Зокрема, охорона здоров'я громадян тут фінансується державою, якість повітря відповідає стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я, а індекс гендерної рівності в ЄС вищий за середньоєвропейський показник.

Інші скандинавські країни, такі як Данія та Ісландія однаковим індексом 7.52 поділили між собою друге та третє місце в рейтингу. Замикають п'ятірку лідерів Нідерланди та Швеція.

ТОП-10 найщасливіших країн світу: 

  • Фінляндія 7.74
  • Данія 7.52
  • Ісландія 7.52
  • Швеція 7.34
  • Нідерланди 7.31
  • Коста-Ріка 7.27
  • Норвегія 7.26
  • Ізраїль 7.23
  • Люксембург 7.12
  • Мексика 6.98.

Прикро, проте Україна порівняно з минулорічним рейтингом опустилась зі 105-ї на 111-ту сходинку. Вона розташувалася між Марокко та Нігерією. Останнє, 147 місце займає Афганістан.

Рейтинг найщасливіших країн світу — на якому місці Україна - фото 1
Рейтинг найщасливіших країн світу. Фото: The Sun

Нагадаємо, ми розповідали про найулюбленіших острів багатіїв. Також ми писали про найгарніші замки Європи.

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