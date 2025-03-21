Рейтинг найщасливіших країн світу — на якому місці Україна
Центр досліджень добробуту Оксфордського університету з'ясував, а яких країнах найщасливіші жителі у 2025 році. Він ґрунтується на відповідях громадян на запитання про оцінку власного життя.
Про це повідомляє The Sun.
Хто очолив рейтинг найщасливіших країн
Вже восьмий рік поспіль очолює рейтинг найщасливіших країн світу Фінляндія. Попри мінусову температуру та постійну темряву, у жителів країни є й інші причини, щоб відчувати себе добре кожен день. Зокрема, охорона здоров'я громадян тут фінансується державою, якість повітря відповідає стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я, а індекс гендерної рівності в ЄС вищий за середньоєвропейський показник.
Інші скандинавські країни, такі як Данія та Ісландія однаковим індексом 7.52 поділили між собою друге та третє місце в рейтингу. Замикають п'ятірку лідерів Нідерланди та Швеція.
ТОП-10 найщасливіших країн світу:
- Фінляндія 7.74
- Данія 7.52
- Ісландія 7.52
- Швеція 7.34
- Нідерланди 7.31
- Коста-Ріка 7.27
- Норвегія 7.26
- Ізраїль 7.23
- Люксембург 7.12
- Мексика 6.98.
Прикро, проте Україна порівняно з минулорічним рейтингом опустилась зі 105-ї на 111-ту сходинку. Вона розташувалася між Марокко та Нігерією. Останнє, 147 місце займає Афганістан.
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