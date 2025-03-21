Красива дівчина насолоджується життям. Фото: Freepik

Центр досліджень добробуту Оксфордського університету з'ясував, а яких країнах найщасливіші жителі у 2025 році. Він ґрунтується на відповідях громадян на запитання про оцінку власного життя.

Про це повідомляє The Sun.

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Хто очолив рейтинг найщасливіших країн

Вже восьмий рік поспіль очолює рейтинг найщасливіших країн світу Фінляндія. Попри мінусову температуру та постійну темряву, у жителів країни є й інші причини, щоб відчувати себе добре кожен день. Зокрема, охорона здоров'я громадян тут фінансується державою, якість повітря відповідає стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я, а індекс гендерної рівності в ЄС вищий за середньоєвропейський показник.

Інші скандинавські країни, такі як Данія та Ісландія однаковим індексом 7.52 поділили між собою друге та третє місце в рейтингу. Замикають п'ятірку лідерів Нідерланди та Швеція.

ТОП-10 найщасливіших країн світу:

Фінляндія 7.74

Данія 7.52

Ісландія 7.52

Швеція 7.34

Нідерланди 7.31

Коста-Ріка 7.27

Норвегія 7.26

Ізраїль 7.23

Люксембург 7.12

Мексика 6.98.

Прикро, проте Україна порівняно з минулорічним рейтингом опустилась зі 105-ї на 111-ту сходинку. Вона розташувалася між Марокко та Нігерією. Останнє, 147 місце займає Афганістан.

Рейтинг найщасливіших країн світу. Фото: The Sun

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