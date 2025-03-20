Заборони для туристів — як не отримати штраф

Заборони в різних країнах. Фото: Freepik

Кожна країна має свої унікальні закони та правила. Деякі з них можуть помітно вас здивувати.

Редакція Новини.LIVE розповідає про дивні заборони в різних куточках світу.

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Камуфляжний одяг

У багатьох країнах Карибського басейну, Близького Сходу та Африки цивільним особам заборонено носити речі з камуфляжними принтами. На Барбадосі за носіння камуфляжного одягу або аксесуарів ви можете потрапити до в'язниці на строк до року або бути оштрафованими на суму до 2 000 доларів.

Високі підбори

Високі підбори заборонені в декількох історичних локаціях у Греції, включаючи Акрополь, Одеон Ірода Аттика в Афінах і театр Епідавр в регіоні Пелопоннесу. На думку грецьких чиновників, високі підбори можуть пошкодити ці стародавні пам'ятки.

Дівчина на підборах. Фото: Freepik

Бікіні

В Гренаді (острівна держава в Карибському морі. — Ред.) дозволено носити купальник лише на пляжі. Якщо ви вийдете з пляжу в бікіні, ви ризикуєте бути звинуваченим у непристойному оголенні. За цей злочин передбачено максимальне покарання — до шести місяців ув'язнення або штраф у розмірі 270 доларів.

Поцілунки та обійми

У Дубаї будь-які публічні прояви любові заборонені. Поцілунки, тримання за руки можуть призвести до неприємностей. Порушення цих заборон може призвести до штрафу, депортації або тюремного ув'язнення.

Лайливі слова

Лайка в громадських місцях є незаконною на Ямайці з 1843 року, і "закон про лихослів'я" все ще діє. Якщо ви гучно вимовите непристойне слово або заспіваєте пісню з ненормативною лексикою на Ямайці, вас можуть оштрафувати на 1 500 доларів або ув'язнити на термін до 30 діб.

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