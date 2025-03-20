Заборони для туристів — як не отримати штраф

ТОП-5 дивних заборон для туристів у зарубіжних країнах
Кожна країна має свої унікальні закони та правила. Деякі з них можуть помітно вас здивувати.
Редакція Новини.LIVE розповідає про дивні заборони в різних куточках світу.
Камуфляжний одяг
У багатьох країнах Карибського басейну, Близького Сходу та Африки цивільним особам заборонено носити речі з камуфляжними принтами. На Барбадосі за носіння камуфляжного одягу або аксесуарів ви можете потрапити до в'язниці на строк до року або бути оштрафованими на суму до 2 000 доларів.
Високі підбори
Високі підбори заборонені в декількох історичних локаціях у Греції, включаючи Акрополь, Одеон Ірода Аттика в Афінах і театр Епідавр в регіоні Пелопоннесу. На думку грецьких чиновників, високі підбори можуть пошкодити ці стародавні пам'ятки.
Бікіні
В Гренаді (острівна держава в Карибському морі. — Ред.) дозволено носити купальник лише на пляжі. Якщо ви вийдете з пляжу в бікіні, ви ризикуєте бути звинуваченим у непристойному оголенні. За цей злочин передбачено максимальне покарання — до шести місяців ув'язнення або штраф у розмірі 270 доларів.
Поцілунки та обійми
У Дубаї будь-які публічні прояви любові заборонені. Поцілунки, тримання за руки можуть призвести до неприємностей. Порушення цих заборон може призвести до штрафу, депортації або тюремного ув'язнення.
Лайливі слова
Лайка в громадських місцях є незаконною на Ямайці з 1843 року, і "закон про лихослів'я" все ще діє. Якщо ви гучно вимовите непристойне слово або заспіваєте пісню з ненормативною лексикою на Ямайці, вас можуть оштрафувати на 1 500 доларів або ув'язнити на термін до 30 діб.
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