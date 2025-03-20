Запреты для туристов - как не получить штраф

Запреты в разных странах. Фото: Freepik

Каждая страна имеет свои уникальные законы и правила. Некоторые из них могут заметно вас удивить.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о странных запретах в разных уголках мира.

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Камуфляжная одежда

Во многих странах Карибского бассейна, Ближнего Востока и Африки гражданским лицам запрещено носить вещи с камуфляжными принтами. На Барбадосе за ношение камуфляжной одежды или аксессуаров вы можете попасть в тюрьму на срок до года или быть оштрафованными на сумму до 2 000 долларов.

Высокие каблуки

Высокие каблуки запрещены в нескольких исторических локациях в Греции, включая Акрополь, Одеон Ирода Аттика в Афинах и театр Эпидавр в регионе Пелопоннеса. По мнению греческих чиновников, высокие каблуки могут повредить эти древние памятники.

Девушка на каблуках. Фото: Freepik

Бикини

В Гренаде (островное государство в Карибском море. — Ред.) разрешено носить купальник только на пляже. Если вы выйдете с пляжа в бикини, вы рискуете быть обвиненным в непристойном обнажении. За это преступление предусмотрено максимальное наказание - до шести месяцев заключения или штраф в размере 270 долларов.

Поцелуи и объятия

В Дубае любые публичные проявления любви запрещены. Поцелуи, держание за руки могут привести к неприятностям. Нарушение этих запретов может привести к штрафу, депортации или тюремному заключению.

Ругательства

Ругань в общественных местах является незаконной на Ямайке с 1843 года, и "закон о сквернословии" все еще действует. Если вы громко произнесете неприличное слово или споете песню с ненормативной лексикой на Ямайке, вас могут оштрафовать на 1 500 долларов или посадить в тюрьму на срок до 30 суток.

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