Рейтинг самых счастливых стран - перечень

Рейтинг самых счастливых стран мира — на каком месте Украина
Центр исследований благосостояния Оксфордского университета выяснил, а каких странах самые счастливые жители в 2025 году. Он основывается на ответах граждан на вопросы об оценке собственной жизни.
Об этом сообщает The Sun.
Кто возглавил рейтинг самых счастливых стран
Уже восьмой год подряд возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира Финляндия. Несмотря на минусовую температуру и постоянную темноту, у жителей страны есть и другие причины, чтобы чувствовать себя хорошо каждый день. В частности, здравоохранение граждан здесь финансируется государством, качество воздуха соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения, а индекс гендерного равенства в ЕС выше среднеевропейского показателя.
Другие скандинавские страны, такие как Дания и Исландия с одинаковым индексом 7.52 поделили между собой второе и третье место в рейтинге. Замыкают пятерку лидеров Нидерланды и Швеция.
ТОП-10 самых счастливых стран мира:
- Финляндия 7.74
- Дания 7.52
- Исландия 7.52
- Швеция 7.34
- Нидерланды 7.31
- Коста-Рика 7.27
- Норвегия 7.26
- Израиль 7.23
- Люксембург 7.12
- Мексика 6.98.
Обидно, но Украина по сравнению с прошлогодним рейтингом опустилась со 105-й на 111-ю строчку. Она расположилась между Марокко и Нигерией. Последнее, 147 место занимает Афганистан.
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