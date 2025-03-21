Рейтинг самых счастливых стран - перечень

Красивая девушка наслаждается жизнью. Фото: Freepik

Центр исследований благосостояния Оксфордского университета выяснил, а каких странах самые счастливые жители в 2025 году. Он основывается на ответах граждан на вопросы об оценке собственной жизни.

Об этом сообщает The Sun.

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Кто возглавил рейтинг самых счастливых стран

Уже восьмой год подряд возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира Финляндия. Несмотря на минусовую температуру и постоянную темноту, у жителей страны есть и другие причины, чтобы чувствовать себя хорошо каждый день. В частности, здравоохранение граждан здесь финансируется государством, качество воздуха соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения, а индекс гендерного равенства в ЕС выше среднеевропейского показателя.

Другие скандинавские страны, такие как Дания и Исландия с одинаковым индексом 7.52 поделили между собой второе и третье место в рейтинге. Замыкают пятерку лидеров Нидерланды и Швеция.

ТОП-10 самых счастливых стран мира:

Финляндия 7.74

Дания 7.52

Исландия 7.52

Швеция 7.34

Нидерланды 7.31

Коста-Рика 7.27

Норвегия 7.26

Израиль 7.23

Люксембург 7.12

Мексика 6.98.

Обидно, но Украина по сравнению с прошлогодним рейтингом опустилась со 105-й на 111-ю строчку. Она расположилась между Марокко и Нигерией. Последнее, 147 место занимает Афганистан.

Рейтинг самых счастливых стран мира. Фото: The Sun

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