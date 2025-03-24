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Что стоит знать перед поездкой в Испанию, чтобы не получить штраф

24 марта 2025 16:45
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Отдых в Испании - туристов могут штрафовать за алкоголь на пляже
Отдых в Испании. Фото: Pinterest
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Украинцам, которые в этом году планируют отпуск в Испании важно знать местные правила. За их нарушение можно получить кругленький штраф, который может не вписаться в ваш бюджет поездки.

Об этом пишет Express.

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Сообщается, что в некоторых городах Испании туристов могут оштрафовать на сумму до 600 евро за распитие алкоголя на улице. Также незаконно употреблять алкоголь в других общественных местах, в частности, на пляжах.

Туристы также могут быть оштрафованы на большую сумму, если публичное употребление алкоголя нарушает общественный порядок или наносит вред другим.

На популярных Балеарских островах, включая Магалуф, Майорку, Плайя-де-Пальма, Майорку и Ибицу, действуют специальные местные законы. Они ограничивают продажу и доступность алкоголя в определенных районах.

Що варто знати перед поїздкою до Іспанії, щоб не отримати штраф - фото 1
Алкоголь на пляже. Фото: Freepik

В частности, строго запрещается продажа алкоголя в местных заведениях и магазинах с 21:30 до 8 утра.

Напомним, мы рассказывали, что жители небольшого итальянского города Орбетелло страдают от нашествия мошек. Также мы писали, почему стоит посетить Японию.

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