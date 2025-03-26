Сакуры в Ужгороде — что стоит знать перед поездкой

Цветение сакур в Ужгороде. Фото: varosh.com.ua

В конце марта — середине апреля в Ужгороде начинают цвести сакуры и магнолии. Многие туристы со всех уголков Украины собираются, чтобы насладиться этой красотой.

Советами, как лучше всего провести весенний отпуск в Ужгороде, поделился путешественник Вадим Гринько в TikToK.

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Путешественник порекомендовал ехать в Ужгород в выходные дни, ведь по будням в городе много запаркованных авто, которые испортят весенние кадры.

В субботу же и воскресенье местные власти перекрывают центральные улочки от транспорта, и вы сможете спокойно пофотографироваться.

По той же причине турист посоветовал отправляться в город на поезде, а не на собственном авто.

Мужчина успокоил тех, кто боится пропустить цветение сакур в Ужгороде.

"Приедете раньше — будут цвести вишни и магнолии, а уже после них сакуры и глицинии", — рассказал он.

@vadymgrinko Пересылайте это видео тому, с кем хотели бы на сакуру в Ужгород - в этом году она начнет цвести в первых числах апреля 😍 ♬ Magic Moments - Perry Como

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