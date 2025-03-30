Термальные воды Косино - почему стоит посетить туристам

Термальные воды Косинского месторождения. Фото: Pinterest

Весенняя погода — отличное время посетить Закарпатье. После живописной прогулки по аллеям с цветущими сакурами, туристам стоит посетить термальные воды Косинского месторождения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о невероятном месте, которое восстанавливает силы украинцев.

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Термальные воды Косинского месторождения залегают на глубине более 1000 метров. Это уникальное природное явление, которое насыщает человеческий организм полезными минералами и элементами.

Температура вод на выходе из скважины составляет около +55°C, а в бассейнах составляет до +41°C.

Они оказывают положительное влияние на состояние здоровья. В частности, улучшает кровообращение, снимает напряжение в мышцах, нормализует работу нервной системы и улучшает состояние кожи.

Бассейны расположены среди живописной природы Закарпатья и позволяет насладиться природой, восстанавливая силы организма.

Сейчас есть несколько мест с термальными водами на Закарпатье и туристы могут выбрать тот, который подходит под их кошелек.

Напомним, мы рассказывали, почему стоит посетить Японию. Также мы писали о том, как украинский защитник спас жизнь туристу в Италии.