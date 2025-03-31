Как путешествовать по Европе бесплатно - проекты для украинцев

Путешественница открывает новые страны. Фото: Freepik

Путешествия дарят нам новые эмоции и яркие воспоминания, однако не всегда есть достаточно средств на поездки по миру. Туристка раскрыла, как ей удается путешествовать, оплачивая только билеты на самолет.

Об этом рассказала пользовательница planet.with.love на своей странице TikTok.

Читайте также:

Как бесплатно посещать страны

Девушка рассказала о приложении Workaway, на котором можно найти различные проекты (экология, помощь животным, детям, сад, огород и прочее) в разных странах мира.

Путешественница благодаря платформе нашла проект на три недели в Португалии, где будет помогать восстанавливать природу и работать в саду и лесу.

Украинка рассказала, что работа будет занимать у нее всего 4 часа в день (с 8 до 12 часов дня), поэтому у нее будет куча свободного времени посмотреть Португалию.

Девушка потратилась только на билеты на самолет, а жильем и едой обеспечивают хосты (люди, которые принимают участников программы. — Ред.).

Напомним, мы рассказывали, где в Африке расположены самые большие золотые рудники в мире. Также мы писали про аэропорт в Европе, где можно одновременно приземлиться в трех странах.