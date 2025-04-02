В какой стране самые строгие законы - что стоит знать туристам

Девушка жует жвачку. Фото: Freepik

Каждая страна имеет свои запреты, которые могут доставить дополнительные проблемы туристам. Тревел-блогер Бен Моррис удивил, за что можно получить кругленький штраф в Сингапуре.

Об этом пишет Daily Express.

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Запреты Сингапура

Блогер рассказал, что в этой стране штрафуют за переход дороги на пешеходном переходе вне специально отведенного для этого места или на запрещающий сигнал светофора. Нарушение закона будет стоить вам 35 евро (примерно 1500 гривен).

"Сейчас Сингапур имеет одну из лучших транспортных систем в мире, и есть два закона, которые вам нужно знать", — подчеркнул блогер.

Также в сингапурском метрополитене строго запрещено есть и пить. Запрет также касается обычной воды. За нарушение вас могут оштрафовать на 350 евро (более 15 тыс гривен).

В стране также под запретом играть на музыкальных инструментах в общественных местах, употреблять алкоголь на улице с 22:30 до 7:00, ходить голышом по дому, петь откровенные тексты и запускать воздушного змея.

Одной из главных причин, почему в Сингапуре настолько строгие законы, является поддержание его прочной репутации безопасной и чистой страны. Сейчас Сингапур входит в топ-10 самых богатых стран мира.

Вечерний Сингапур. Фото: wikipedia.org

Турист также рассказал, что в стране не найти жевательной резинки даже в аэропорту. Тех, кого поймают на продаже или импорте жевательной резинки, могут оштрафовать на 7000 тысяч евро (311 тысяч гривен) или даже посадить сроком до двух лет.

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