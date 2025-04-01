Чому в аеропорту треба знімати взуття — пояснення

Турист знімає взуття в аеропорті. Фото: Freepik

Проходження контролю безпеки в аеропорту може неабияк дратувати. Працівники мають право роззувати пасажирів, що є доволі незручним в публічному місці.

Про це пише The Telegraph.

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Досвідчений мандрівник Роберт Джекман звернув увагу туристів на вимоги щодо розміщення речей на пунктах контролю в аеропорті в окремих лотках (куртки, сумки, взуття). Він підкреслив, що правила постійно змінюються, й досі "загадковою" вважається необхідність знімати взуття.

"З мого досвіду, така непослідовність лише збільшує час очікування", — додав Джекман.

Зазначається, що правила безпеки в аеропортах мають встановлювати національні уряди. Більшість цих правил пов'язані з наслідками теракту 11 вересня і прийняттям Закону про авіаційну і транспортну безпеку. Час від часу ці правила оновлюються, щоб врахувати нові дані розвідки.

Туристка в аеропорті. Фото: Freepik

Коли справа доходить до перевірки пасажирів, більшість аеропортів використовують різновид сканера, який використовує крихітні міліметрові хвилі для ідентифікації будь-яких об'єктів на вашому тілі.

"Вони виявляють всі види предметів, металевих або інших, які знаходяться у вашому одязі або приховані на вашому тілі", — розповів консультант з безпеки Вілфрід Ковент.

Фахівець додав, що хоча сканери працюють вже 20 років, технології все ще вдосконалюється, хоча й досить повільно.

"Перевірка деяких видів взуття, наприклад, черевиків, залишається певною проблемою. Ось чому в деяких країнах Європи просять зняти взуття і замість нього пропустити сумки", — пояснив експерт.

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