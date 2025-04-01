Чому в аеропорту треба знімати взуття — пояснення

Чому в аеропортах змушують знімати взуття — відповідь вас здивує
Проходження контролю безпеки в аеропорту може неабияк дратувати. Працівники мають право роззувати пасажирів, що є доволі незручним в публічному місці.
Про це пише The Telegraph.
Перевірка взуття перед літаком
Досвідчений мандрівник Роберт Джекман звернув увагу туристів на вимоги щодо розміщення речей на пунктах контролю в аеропорті в окремих лотках (куртки, сумки, взуття). Він підкреслив, що правила постійно змінюються, й досі "загадковою" вважається необхідність знімати взуття.
"З мого досвіду, така непослідовність лише збільшує час очікування", — додав Джекман.
Зазначається, що правила безпеки в аеропортах мають встановлювати національні уряди. Більшість цих правил пов'язані з наслідками теракту 11 вересня і прийняттям Закону про авіаційну і транспортну безпеку. Час від часу ці правила оновлюються, щоб врахувати нові дані розвідки.
Коли справа доходить до перевірки пасажирів, більшість аеропортів використовують різновид сканера, який використовує крихітні міліметрові хвилі для ідентифікації будь-яких об'єктів на вашому тілі.
"Вони виявляють всі види предметів, металевих або інших, які знаходяться у вашому одязі або приховані на вашому тілі", — розповів консультант з безпеки Вілфрід Ковент.
Фахівець додав, що хоча сканери працюють вже 20 років, технології все ще вдосконалюється, хоча й досить повільно.
"Перевірка деяких видів взуття, наприклад, черевиків, залишається певною проблемою. Ось чому в деяких країнах Європи просять зняти взуття і замість нього пропустити сумки", — пояснив експерт.
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