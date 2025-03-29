Подорож Ryanair з дітьми — правила для туристів

Дівчинка в аеропорту. Фото: Freepik

Хоча для більшості авіакомпаній подорожі з немовлятами зазвичай не є проблемою, проте деякі з них мають спеціальні правила для польотів із дітьми.

Про це пише The Mirror UK.

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Малюків у віці від 8 днів до 23 місяців під час польоту повинен супроводжувати дорослий віком від 18 років, при цьому на одного дорослого має припадати одна дитина. Немовля має сидіти на колінах у дорослого.

Зазначається, що Ryanair дозволяє брати із собою дитячу сумку вагою до 5 кг і розміром не більше 45x35x20 см, якщо дитина подорожує на колінах у дорослого.

Дорослі, які подорожують з немовлям, також повинні сидіти у кріслі біля вікна, оскільки саме там є дві кисневі маски.

На рейсах Ryanair доступні пеленальні столики для немовлят, які розташовані в хвостовій частині літака. За потреби ви можете попросити бортпровідників підігріти дитячі пляшечки.

Дитина на борту літака. Фото: Freepik

Авіакомпанія також радить батькам або опікунам новонароджених дітей переконатися, що стан здоров'я малюка дозволяє подорожувати літаком.

Якщо матері був проведений кесарів розтин або необхідна операція, то мінімальний термін, через який Ryanair прийме їх на борт літака, становить 10 днів. Також буде необхідний спеціальний дозвіл від лікаря.

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