Де найзручніші місця в літаку — поради туристам

Дівчина спить в літаку. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що сон у літаку — недосяжна розкіш через шум двигуна та світло в салоні. Один із експертів порадив місця, на яких найменше хитає під час подорожі.

Про це пише Express.

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Експерт зі сну Мартін Сілі розповів, що краще бронювати місця над двигуном.

"М'який шум може діяти як своєрідний білий шум, допомагаючи заколисати вас. Ця концепція схожа на те, як деякі люди використовують вдома машини з білим шумом для покращення якості сну", — пояснив він.

Фахівець пояснив, що в місцях над двигуном менша турбулентність, що може стати бонусом для тих, хто відчуває тривожність під час польоту. Сілі також порекомендував обов'язково взяти із собою і літак подушку, навушники та беруші, які зроблять подорож ще більш комфортною.

Дівчина спить в літаку. Фото: Freepik

Також ми розповідали, які речі категорично заборонено брати із собою на борт літака Ryanair. Також ми писали, чому лоукостер Ryanair залишає за собою право вас пересадити із заброньованими місцями.