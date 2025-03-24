Де найзручніші місця в літаку — поради туристам

Досвідчений мандрівник розкрив, які місця в літаку найкращі
Багато хто вважає, що сон у літаку — недосяжна розкіш через шум двигуна та світло в салоні. Один із експертів порадив місця, на яких найменше хитає під час подорожі.
Про це пише Express.
Де бронювати місця в літаку
Експерт зі сну Мартін Сілі розповів, що краще бронювати місця над двигуном.
"М'який шум може діяти як своєрідний білий шум, допомагаючи заколисати вас. Ця концепція схожа на те, як деякі люди використовують вдома машини з білим шумом для покращення якості сну", — пояснив він.
Фахівець пояснив, що в місцях над двигуном менша турбулентність, що може стати бонусом для тих, хто відчуває тривожність під час польоту. Сілі також порекомендував обов'язково взяти із собою і літак подушку, навушники та беруші, які зроблять подорож ще більш комфортною.
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