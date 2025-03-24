Где самые удобные места в самолете — советы туристам

Девушка спит в самолете. Фото: Freepik

Многие считают, что сон в самолете — недостижимая роскошь из-за шума двигателя и света в салоне. Один из экспертов посоветовал места, на которых меньше всего качает во время путешествия.

Об этом пишет Express.

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Эксперт по сну Мартин Сили рассказал, что лучше бронировать места над двигателем.

"Мягкий шум может действовать как своеобразный белый шум, помогая убаюкать вас. Эта концепция похожа на то, как некоторые люди используют дома машины с белым шумом для улучшения качества сна", — пояснил он.

Специалист пояснил, что в местах над двигателем меньше турбулентность, что может стать бонусом для тех, кто испытывает тревожность во время полета. Сили также порекомендовал обязательно взять с собой в самолет подушку, наушники и беруши, которые сделают путешествие еще более комфортным.

Девушка спит в самолете. Фото: Freepik

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