Путешествие Ryanair с детьми — правила для туристов

Девочка в аэропорту. Фото: Freepik

Хотя для большинства авиакомпаний путешествия с младенцами обычно не являются проблемой. Однако у некоторых из них специальные правила для полетов с детьми.

Об этом пишет The Mirror UK.

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Малышей в возрасте от 8 дней до 23 месяцев во время полета должен сопровождать взрослый в возрасте от 18 лет, при этом на одного взрослого должен приходиться один ребенок. Младенец должен сидеть на коленях у взрослого.

Отмечается, что Ryanair позволяет брать с собой детскую сумку весом до 5 кг и размером не более 45x35x20 см, если ребенок путешествует на коленях у взрослого.

Взрослые, путешествующие с младенцем, также должны сидеть в кресле у окна, поскольку именно там есть две кислородные маски.

На рейсах Ryanair доступны пеленальные столики для младенцев, которые находятся в хвостовой части самолета. При необходимости вы можете попросить бортпроводников подогреть детские бутылочки.

Ребенок на борту самолета. Фото: Freepik

Авиакомпания также советует родителям или опекунам новорожденных детей убедиться, что состояние здоровья малыша позволяет путешествовать на самолете.

Если матери было проведено кесарево сечение или необходима операция, то минимальный срок, через который Ryanair примет их на борт самолета, составляет 10 дней. Также будет необходимо специальное разрешение от врача.

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