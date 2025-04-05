Весенние фестивали еды и напитков - где стоит побывать этой весной

Фестиваль еды в Карпатах. Фото: Pinterest

Украина известна не только своей невероятной природой и культурой, но и аутентичной кухней. С приходом весны в Карпатах начинаются громкие фестивали с едой и напитками.

О том, где украинцам стоит побывать этой весной, рассказывает издание "Обозреватель".

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Ужгород

С 4 по 6 апреля в Ужгороде будет проходить "Сакура Фест". На нем можно будет посетить интересные выставки, концерты, кинопоказы, мастер-классы, ярмарку и лектории. Хотя фестиваль продлится всего несколько дней, волшебные сакуры будут цвести до середины апреля, поэтому успейте насладиться ее красотой. Также в мае в Ужгороде пройдет фестиваль "Солнечный напиток", на котором можно будет попробовать вкусную медовуху, домашнее вино, а также посетить мастер-классы по лозоплетению, вышивке, ткачеству и резьбе по дереву.

Костылевка на Закарпатье В мае в поселке будет проходить фестиваль "Берлибашский бануш", на котором можно попробовать блюда гуцульской кухни — банош со сметаной, брынзой и салом, местные домашние сыры, выпечку и прочее. Угощения будут происходить вокруг традиционного украинского костра. Украинка готовит блюда. Фото: karpaty-ua.org.ua Берегово на Закарпатье В последние дни мая горожане празднуют День города. По этому поводу в центре города устраивают ярмарку со вкусностями и вещами ручной работы, а также развлекают гостей мастер-классами и розыгрышами.

Напоминаем, мы рассказывали о самых мистических локациях Украины. Также мы писали о шокирующем запрете в Сингапуре.