Весенние фестивали еды и напитков - где стоит побывать этой весной

От баноша до медовухи — популярные фестивали в Карпатах
Украина известна не только своей невероятной природой и культурой, но и аутентичной кухней. С приходом весны в Карпатах начинаются громкие фестивали с едой и напитками.
О том, где украинцам стоит побывать этой весной, рассказывает издание "Обозреватель".
Ужгород
С 4 по 6 апреля в Ужгороде будет проходить "Сакура Фест". На нем можно будет посетить интересные выставки, концерты, кинопоказы, мастер-классы, ярмарку и лектории. Хотя фестиваль продлится всего несколько дней, волшебные сакуры будут цвести до середины апреля, поэтому успейте насладиться ее красотой. Также в мае в Ужгороде пройдет фестиваль "Солнечный напиток", на котором можно будет попробовать вкусную медовуху, домашнее вино, а также посетить мастер-классы по лозоплетению, вышивке, ткачеству и резьбе по дереву.
Напоминаем, мы рассказывали о самых мистических локациях Украины. Также мы писали о шокирующем запрете в Сингапуре.
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