Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow От баноша до медовухи — популярные фестивали в Карпатах arrow

От баноша до медовухи — популярные фестивали в Карпатах

5 апреля 2025 15:53
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Весенние фестивали еды и напитков - где стоит побывать этой весной
Фестиваль еды в Карпатах. Фото: Pinterest
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Украина известна не только своей невероятной природой и культурой, но и аутентичной кухней. С приходом весны в Карпатах начинаются громкие фестивали с едой и напитками.

О том, где украинцам стоит побывать этой весной, рассказывает издание "Обозреватель".

Реклама
Читайте также:

Ужгород

С 4 по 6 апреля в Ужгороде будет проходить "Сакура Фест". На нем можно будет посетить интересные выставки, концерты, кинопоказы, мастер-классы, ярмарку и лектории. Хотя фестиваль продлится всего несколько дней, волшебные сакуры будут цвести до середины апреля, поэтому успейте насладиться ее красотой. Также в мае в Ужгороде пройдет фестиваль "Солнечный напиток", на котором можно будет попробовать вкусную медовуху, домашнее вино, а также посетить мастер-классы по лозоплетению, вышивке, ткачеству и резьбе по дереву.

Напоминаем, мы рассказывали о самых мистических локациях Украины. Также мы писали о шокирующем запрете в Сингапуре.

еда Карпаты Закарпатье Украинская кухня туризм старинные блюда
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама