В Італії платять за переїзд туристів — деталі

Місто Тренто в Італії. Фото: budgetyourtrip.com

Влада мальовничого регіону Тренто на півночі Італії пропонує спокусливі 100 тисяч євро тим туристам, які наважаться переїхати до міста. Проте є одна важлива умова.

Про це пише Daily Express.

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Проте така приваблива пропозиція супроводжується однією умовою. Новий власник повинен відремонтувати занедбані будинки в цьому районі.

За умовами програми, учасники отримають 20 тисяч євро на купівлю порожньої нерухомості та грант у розмірі 80 тисяч євро на її реконструкцію.

Проте головною умовою програми є те, що учасник має проживати в цьому будинку або здавати його в оренду протягом десяти років, інакше вони повинні будуть повернути грант. При цьому нові власники повинні утримувати "помірні" ціни на оренду.

Мер Тренто Мауріціо Фугатті описав ініціативу як "експериментальну акцію", спрямовану на "зміцнення соціальної згуртованості" в регіоні.

Місто Тренто в Італії. Фото: investintrentino.it

Місто розташоване в самому серці Італійських Альп — між озером Гарда і Доломітовими Альпами. Тренто відоме своєю багатою історією. Окрім того, тут виробляють популярне ігристе вино Trentodoc.

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