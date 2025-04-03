В Италии платят за переезд туристов - детали

Город Тренто в Италии. Фото: budgetyourtrip.com

Власти живописного региона Тренто на севере Италии предлагают соблазнительные 100 тысяч евро тем туристам, которые решатся переехать в город. Однако есть одно важное условие.

Об этом пишет Daily Express.

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Однако такое заманчивое предложение сопровождается одним условием. Новый владелец должен отремонтировать заброшенные дома в этом районе.

По условиям программы, участники получат 20 тысяч евро на покупку пустой недвижимости и грант в размере 80 тысяч евро на ее реконструкцию.

Однако главным условием программы является то, что участник должен проживать в этом доме или сдавать его в аренду в течение десяти лет, иначе они должны будут вернуть грант. При этом новые владельцы должны удерживать "умеренные" цены на аренду.

Мэр Тренто Маурицио Фугатти описал инициативу как "экспериментальную акцию", направленную на "укрепление социальной сплоченности" в регионе.

Город Тренто в Италии. Фото: investintrentino.it

Город расположен в самом сердце Итальянских Альп — между озером Гарда и Доломитовыми Альпами. Тренто известен своей богатой историей. Кроме того, здесь производят популярное игристое вино Trentodoc.

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