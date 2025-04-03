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В Италии заплатят 100 тыс. евро за переезд в один из городов

3 апреля 2025 18:35
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
В Италии платят за переезд туристов - детали
Город Тренто в Италии. Фото: budgetyourtrip.com
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Власти живописного региона Тренто на севере Италии предлагают соблазнительные 100 тысяч евро тем туристам, которые решатся переехать в город. Однако есть одно важное условие.

Об этом пишет Daily Express.

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Однако такое заманчивое предложение сопровождается одним условием. Новый владелец должен отремонтировать заброшенные дома в этом районе.

По условиям программы, участники получат 20 тысяч евро на покупку пустой недвижимости и грант в размере 80 тысяч евро на ее реконструкцию.

Однако главным условием программы является то, что участник должен проживать в этом доме или сдавать его в аренду в течение десяти лет, иначе они должны будут вернуть грант. При этом новые владельцы должны удерживать "умеренные" цены на аренду.

Мэр Тренто Маурицио Фугатти описал инициативу как "экспериментальную акцию", направленную на "укрепление социальной сплоченности" в регионе.

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Город Тренто в Италии. Фото: investintrentino.it

Город расположен в самом сердце Итальянских Альп — между озером Гарда и Доломитовыми Альпами. Тренто известен своей богатой историей. Кроме того, здесь производят популярное игристое вино Trentodoc.

Напомним, мы рассказывали о правилах полетов с малышами. Также мы писали о городе в Италии с самыми вкусными десертами.

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