Найсмачніший десерт в Італії — де скуштувати

Десерт з кавою. Фото: Freepik

Багато українців під час подорожей обожнюють відвідувати місцеві заклади, щоб скуштувати смачні страви та напої. Досвідчений мандрівник порадив гурманам обов'язково відвідати італійську Флоренцію, щоб скуштувати найкращий, на його думку, десерт аффогато.

Про це пише Daily Express.

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Турист пояснив, що десерт аффогато — італійський десерт з кулькою морозива, залитою порцією еспресо. Його подають у ремісничій крамниці морозива Vivoli, яка знаходиться за два кроки від Санта-Кроче.

Вона працює з 1932 року і досі залишається дуже популярною серед місцевих та туристів. Перед кондитерською вишиковуються величезні черги людей, щоб спробувати знаменитий десерт.

Аффогато. Фото: wikipedia.org/

Мешканці та гості Флоренції у захваті від поєднання гірчинки еспресо та солодкого смаку морозива.

За один аффогато доведеться віддати 5,5 євро (приблизно 246 гривень).

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