Самый вкусный десерт в Италии - где попробовать

Десерт с кофе. Фото: Freepik

Многие украинцы во время путешествий обожают посещать местные заведения, чтобы попробовать вкусные блюда и напитки. Опытный путешественник посоветовал гурманам обязательно посетить итальянскую Флоренцию, чтобы попробовать лучший, по его мнению, десерт аффогато.

Об этом пишет Daily Express.

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Турист объяснил, что десерт аффогато — итальянский десерт с шариком мороженого, залитым порцией эспрессо. Его подают в ремесленной лавке мороженого Vivoli, которая находится в двух шагах от Санта-Кроче.

Она работает с 1932 года и до сих пор остается очень популярной среди местных и туристов. Перед кондитерской выстраиваются огромные очереди людей, чтобы попробовать знаменитый десерт.

Аффогато. Фото: wikipedia.org/

Жители и гости Флоренции в восторге от сочетания горчинки эспрессо и сладкого вкуса мороженого.

За один аффогато придется отдать 5,5 евро (примерно 246 гривен).

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