Як економити на квитках та готелі — поради мандрівникам

Туристка вирушає в подорож. Фото: Freepik

Подорожі можуть стати менш затратними, ніж ви очікували. Цінні поради допоможуть вам суттєво зекономити на квитках та готелях.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Як вигідніше купувати квитки та бронювати готель

Експерти з подорожей розповіли, як змінивши спосіб бронювання авіаквитків та житла можна суттєво заощадити кошти. Фахівці радять бронювати квитки через смартфон.

"Якщо ви користуєтеся такими сайтами, як, скажімо, Booking.com завжди перевіряйте ціну на мобільному телефоні, а не на ноутбуці, тому що таким чином часто вони пропонують унікальні знижки при бронюванні", — розкрили секрет експерт.

Експерти також розповіли, що краще бронювати готелі напряму, а не через сайти-посередники.

"Варто зв'язатися з готелем напряму, щоб дізнатися, чи зможуть вони запропонувати найкращу ціну. Навіть якщо вам в цьому відмовлять — вам точно запропонують якийсь бонус, зокрема, безкоштовне покращення номера чи сніданок", — порадили мандрівникам.

Також суттєво зекономити на квитках на літак, якщо купуватиме їх напряму в авіакомпанії, а не через сайти-посередники чи турагенції.

Квитки на літак. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми розповідали про правила польотів з малюками. Також ми писали, чому варто відвідати термальні води Косино на Закарпатті.