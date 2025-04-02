Как экономить на билетах и гостинице - советы путешественникам

Туристка отправляется в путешествие. Фото: Freepik

Путешествия могут стать менее затратными, чем вы ожидали. Ценные советы помогут вам существенно сэкономить на билетах и гостиницах.

Об этом пишет Daily Express.

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Эксперты по путешествиям рассказали, как изменив способ бронирования авиабилетов и жилья можно существенно сэкономить средства. Специалисты советуют бронировать билеты через смартфон.

"Если вы пользуетесь такими сайтами, как, скажем, Booking.com всегда проверяйте цену на мобильном телефоне, а не на ноутбуке, потому что таким образом часто они предлагают уникальные скидки при бронировании", — раскрыли секрет эксперты.

Эксперты также рассказали, что лучше бронировать отели напрямую, а не через сайты-посредники.

"Стоит связаться с отелем напрямую, чтобы узнать, смогут ли они предложить лучшую цену. Даже если вам в этом откажут — вам точно предложат какой-то бонус, в частности, бесплатное улучшение номера или завтрак", — посоветовали путешественникам.

Также существенно сэкономить на билетах на самолет, если покупать их напрямую у авиакомпании, а не через сайты-посредники или турагентства.

Билеты на самолет. Фото: Freepik

Напомним, мы рассказывали о правилах полетов с малышами. Также мы писали, почему стоит посетить термальные воды Косино на Закарпатье.