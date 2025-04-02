Які ліки категорично заборонено вживати перед літаком — рекомендації мандрівникам

Пасажири в літаку. Фото: Freepik

Пасажири зазвичай ретельно готуються до польоту — подушка, навушники, зручний одяг, проте забувають про деякі нюанси. Річ у тім, що далеко не всі ліки можна вживати перед подорожжю літаком.

Про це пише Daily Mail.

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Опіоїдні знеболювальні

Опіоїди вже викликають сонливість, але на повітрі їхня дія може значно підсилюватись. Вони можуть викликати запаморочення, нудоту та сплутаність свідомості. Якщо вам потрібні знеболювальні, подумайте про неопіоїдні альтернативи, зокрема ібупрофен або ацетамінофен.

Снодійні препарати

Через снодійне ви почуватиметеся надмірно млявим та дезорієнтованим. Це дуже ризиковано, якщо трапиться надзвичайна ситуація, а ви не зможете вчасно зреагувати.

Медикаменти. Фото: Freepik

Заспокійливі ліки

Через ці препарати під час польоту можуть виникати проблеми з диханням. Ці ліки можуть призвести навіть до втрати свідомості. Якщо політ викликає у вас тривогу, спробуйте техніки глибокого дихання, або мелатонін.

Діуретики

Ці ліки допомагають впоратися з набряками і кров'яним тиском, але під час їх вживання необхідно пити багато води. Політ і так зневоднює ваш організм, тому діуретики можуть викликати запаморочення й слабкість.

Препарати, що розріджують кров

Якщо ви приймаєте препарати, що розріджують кров, будьте особливо уважні під час тривалих перельотів. Багатогодинне сидіння підвищує ризик утворення тромбів, а якщо ви вдаритеся, навіть незначна травма може спричинити сильну кровотечу. Вставайте і рухайтеся щогодини, вдягніть компресійні шкарпетки і обговоріть з лікарем запобіжні заходи.

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