Какие лекарства категорически запрещено употреблять перед самолетом - рекомендации путешественникам

Врач рассказал, какие препараты не стоит пить перед полетом
Пассажиры обычно тщательно готовятся к полету - подушка, наушники, удобная одежда, однако забывают о некоторых нюансах. Дело в том, что далеко не все лекарства можно принимать перед путешествием самолетом.
Об этом пишет Daily Mail.
Опиоидные обезболивающие
Опиоиды уже вызывают сонливость, но на воздухе их действие может значительно усиливаться. Они могут вызвать головокружение, тошноту и спутанность сознания. Если вам нужны обезболивающие, подумайте о неопиоидных альтернативах, в частности ибупрофен или ацетаминофен.
Снотворные препараты
Из-за снотворного вы будете чувствовать себя чрезмерно вялым и дезориентированным. Это очень рискованно, если случится чрезвычайная ситуация, а вы не сможете вовремя среагировать.
Успокаивающие лекарства
Из-за этих препаратов во время полета могут возникать проблемы с дыханием. Эти лекарства могут привести даже к потере сознания. Если полет вызывает у вас тревогу, попробуйте техники глубокого дыхания, или мелатонин.
Диуретики
Эти лекарства помогают справиться с отеками и кровяным давлением, но во время их употребления необходимо пить много воды. Полет и так обезвоживает ваш организм, поэтому диуретики могут вызвать головокружение и слабость.
Препараты, разжижающие кровь
Если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, будьте особенно внимательны во время длительных перелетов. Многочасовое сидение повышает риск образования тромбов, а если вы ударитесь, даже незначительная травма может вызвать сильное кровотечение. Вставайте и двигайтесь каждый час, наденьте компрессионные носки и обсудите с врачом меры предосторожности.
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