Какие лекарства категорически запрещено употреблять перед самолетом - рекомендации путешественникам

Пассажиры в самолете. Фото: Freepik

Пассажиры обычно тщательно готовятся к полету - подушка, наушники, удобная одежда, однако забывают о некоторых нюансах. Дело в том, что далеко не все лекарства можно принимать перед путешествием самолетом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Опиоидные обезболивающие

Опиоиды уже вызывают сонливость, но на воздухе их действие может значительно усиливаться. Они могут вызвать головокружение, тошноту и спутанность сознания. Если вам нужны обезболивающие, подумайте о неопиоидных альтернативах, в частности ибупрофен или ацетаминофен.

Снотворные препараты

Из-за снотворного вы будете чувствовать себя чрезмерно вялым и дезориентированным. Это очень рискованно, если случится чрезвычайная ситуация, а вы не сможете вовремя среагировать.

Медикаменты. Фото: Freepik

Успокаивающие лекарства

Из-за этих препаратов во время полета могут возникать проблемы с дыханием. Эти лекарства могут привести даже к потере сознания. Если полет вызывает у вас тревогу, попробуйте техники глубокого дыхания, или мелатонин.

Диуретики

Эти лекарства помогают справиться с отеками и кровяным давлением, но во время их употребления необходимо пить много воды. Полет и так обезвоживает ваш организм, поэтому диуретики могут вызвать головокружение и слабость.

Препараты, разжижающие кровь

Если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, будьте особенно внимательны во время длительных перелетов. Многочасовое сидение повышает риск образования тромбов, а если вы ударитесь, даже незначительная травма может вызвать сильное кровотечение. Вставайте и двигайтесь каждый час, наденьте компрессионные носки и обсудите с врачом меры предосторожности.

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