Туристический сбор в Португалии, Испании и Греции

Туристка наслаждается отпуском. Фото: Freepik

При планировании отпуска туристам стоит проверять, не введены ли определенные туристические сборы в стране, куда они планируют путешествие. В частности, поездка в Грецию, Испанию и Португалию обойдется немного дороже.

Об этом пишет Daily Express.

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В Греции действует туристический налог в "высокий сезон" (с апреля по октябрь), который составляет 8 евро за номер ежедневно. В межсезонье налог снижается до двух евро за номер в сутки.

Что касается Испании, то, несмотря на то, что в стране не существует общего туристического налога, посетители Барселоны должны оплатить региональный туристический сбор, который составляет четыре евро за ночь.

Точная сумма регионального налога зависит от того, где вы остановились. Четырехзвездочный отель будет стоить вам дополнительных 1,70 евро, пятизвездочный — 3,5 евро за ночь, а жилье на Airbnb — 2,25 евро.

Туристические налоги в Португалии зависят от того, куда именно вы едете. В 2024 году более 20 муниципалитетов ввели сбор с путешественников.

Туристка наслаждается пейзажами Португалии. Фото: Freepik

В Лиссабоне налог резко вырос с одного до двух евро в этом году. Тем кто планирует путешествие в Фару в высокий сезон, также придется заплатить вдвое больше, чем в прошлом году — 2 евро за ночь.

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