Як не переплачувати в ресторанах Парижу — поради туристам

Туристка насолоджується красою Франції. Фото: Freepik

Інстаграмні кафе в Парижі заманюють мандрівників мальовничими терасами. Проте це справжня "туристична пастка", адже заклади навколо Єлисейських полів та Нотр-Даму часто мають завищені ціни.

Про це пише Daily Mail.

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Як зекономити на закладах в Парижі

Місцеві мешканці порадили туристам, як зекономити на стравах у закладах. Прогуляйтеся 10-15 хвилин подалі від відомих пам'яток в місті. Заклади поблизу Ейфелевої вежі, Лувру та Єлисейських полів мають завищені ціни і розчарують вас стравами. Трохи прогулявшись, ви можете потрапити до неймовірних автентичних закладів. Також уникайте розпіарених блогерами локацій.

При виборі закладів важливо звертати увагу на меню англійською мовою та відгуки британців. Ознакою того, що ви потрапили в "туристичну пастку", є величезні меню, перекладені англійською мовою, та відгуки в Google, написані британцями та американцями.

Дівчина п'є каву в Парижі. Фото: Freepik

Заклади з меню із великою кількістю страв навряд чи вразять вас кухнею. Краще обирати більш спеціалізовані ресторани, наприклад, які часто подають лише млинці або морозиво.

Нагадаємо, в Італії платять кругленьку суму за переїзд до одного з міст. Також ми писали про місто в Італії з найсмачнішими десертами.